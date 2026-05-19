Procon Americana tem palestras sobre orientação financeira e jogos e apostas

O Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Americana está divulgando duas palestras gratuitas promovidas pela Escola de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon-SP. Os encontros abordarão os temas “Orientação financeira”, nesta terça-feira, dia 19, e “Jogos e apostas”, na quinta, dia 21.

As atividades serão realizadas das 14h às 15h30, de forma online, por meio da plataforma Microsoft Teams, promovidas pela Escola de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon-SP. O acesso poderá ser feito por computador, tablet ou celular. Os interessados devem se inscrever antecipadamente pelo site do Procon-SP: www.procon.sp.gov.br.

“Precisamos estar atentos à vulnerabilidade do consumidor quanto ao atual mercado de jogos e apostas. O Procon orienta a todos para garantir que ele seja exercido dentro das normas do Código de Defesa do Consumidor. Desejo que todos aproveitem a oportunidade para se manterem atualizados”, explicou o diretor do Procon Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan.

As palestras integram as ações de orientação e conscientização voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

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