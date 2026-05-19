Interdição e risco- O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana continua com as obras de reforço e modernização do sistema de abastecimento na região atendida pelo Centro de Reservação CR-12, no Zanaga.

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Nesta segunda-feira (18), teve início o trabalho para a interligação da nova rede de reforço implantada na Rua Antônio Zacarias. Em razão da chuva, o serviço segue nesta terça-feira (19).

Para a execução da interligação da adutora de 400 milímetros ao sistema existente, será necessária a interrupção temporária do abastecimento durante o período da manhã para todos os bairros atendidos pelo reservatório CR-12.

Poderá haver intermitência no abastecimento nos bairros Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar, Antônio Zanaga 1 e 2, Jardim Brasil, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Residencial Praia dos Namorados, Jardim Santa Eliza, Vale das Nogueiras e regiões adjacentes. A normalização ocorrerá gradativamente após a conclusão dos serviços.

Necessidade da Interdição

A intervenção integra o conjunto de melhorias executadas pelo DAE na região, voltadas à redução de perdas, setorização do sistema e controle de pressão, permitindo maior eficiência operacional e mais estabilidade no abastecimento.

As obras contemplam a implantação de novas redes em PEAD por Método Não Destrutivo (MND), instalação de 11 válvulas redutoras de pressão, macromedidores, válvulas de controle e registros de gaveta em diversos pontos do setor abastecido pelo CR-12.

As intervenções integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro das frentes Operação Perda Mínima e Pressão sob Controle, beneficiando cerca de 25 mil moradores da região do Zanaga.

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