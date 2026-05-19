Futebol Iate Americana, classificação e artilheiros

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7 em cada 10 brasileiros viajariam para assistir a uma partida de futebol ao vivo, revela Booking.com

Qual é o país do futebol? Para os brasileiros, o esporte é, sem dúvidas, uma das maiores paixões nacionais. Além disso, uma nova pesquisa* da Booking.com, uma das maiores plataformas de reservas de hospedagem, voos e outros serviços de viagem, revela que o futebol é um importante motivador para viagens. O estudo, que busca entender os hábitos e preferências dos brasileiros em relação ao turismo esportivo, mostra que 70% dos viajantes do Brasil fariam uma viagem especificamente para assistir a uma partida de futebol. Entre eles, quase metade (47%) afirma que toparia viajar tanto dentro do Brasil quanto para o exterior para acompanhar o esporte de perto.

Não por acaso, o futebol lidera amplamente entre as modalidades favoritas dos brasileiros: 88% dos viajantes do país se declaram fãs do esporte. A força da modalidade como motor do turismo aparece também em outros dados do levantamento, como intenção de viagem recente, prioridades e comportamento de compras.

No total, 79% dos brasileiros dizem que provavelmente viajarão para outra cidade ou país para assistir a um grande evento esportivo ao vivo nos próximos dois anos, e considerando apenas os Millenials (pessoas entre 25 e 44 anos) o número é ainda maior, com 84% de interessados nesse tipo de viagem. Além disso, metade dos viajantes do país (50%) consideraria viajar pela América do Sul para acompanhar uma competição esportiva, enquanto 34% cogitariam ir até a América do Norte. No recorte de gênero, os homens aumentam ainda mais os dados, passando para 56% e 42% respectivamente.

O estudo ainda mostra que a experiência presencial é prioridade para grande parte dos torcedores. Caso o time ou jogador favorito estivesse participando de um grande torneio internacional, 51% dos entrevistados afirmam que tentariam assistir ao maior número possível de partidas presencialmente – um número que sobe para 58% se considerarmos apenas Millenials, mesmo que isso exigisse deslocamentos entre diferentes cidades. Outros 28% prefeririam focar apenas nos jogos decisivos, e há aumento percentual quando apenas pessoas da Geração X (45-54 anos) são consideradas, com o dado chegando a 34%.

A paixão pelo futebol também influencia o comportamento de compra dos viajantes. Se o time jogasse em outra cidade ou país, quase metade dos brasileiros (47%) monitoraria os preços antes de decidir viajar, enquanto 27% comprariam os ingressos imediatamente.

“O interesse crescente por viagens motivadas por experiências esportivas reforça uma tendência de turismo cada vez mais conectado a paixões pessoais e grandes eventos ao vivo. A possibilidade de combinar entretenimento, descoberta de novos destinos e experiências memoráveis impulsiona o desejo de viajar entre os brasileiros”, comenta Nelson Benavides, Gerente Regional da Booking.com no Brasil.

*A pesquisa foi realizada com viajantes com 18 anos ou mais, que viajaram a lazer — doméstica ou internacionalmente — nos últimos 12 meses e que demonstram interesse em esportes. Ao todo, 6.000 pessoas foram entrevistadas em seis mercados: Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Estados Unidos e México. O levantamento foi realizado em abril de 2026.