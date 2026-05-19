O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou ocorrências nas cidades de Sumaré e Hortolândia. As ações entre segunda-feira (18) e esta terça (19) resultaram em quatro pessoas presas e um adolescente apreendido por crimes como ameaça, desacato, resistência, tráfico de drogas, jogos de azar e furto a estabelecimento comercial.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ameaçando com facão

Uma das ocorrências aconteceu na manhã de segunda-feira (18), no Jardim Denadai, em Sumaré. A Polícia Militar foi acionada após denúncia de que um homem estaria ameaçando moradores em frente a uma residência, portando uma faca e chutando o portão do imóvel.

No local, os policiais encontraram o suspeito bastante alterado e desobedecendo às ordens da equipe. Segundo a vítima, o homem já havia feito ameaças anteriormente e retornou durante a madrugada para intimidar novamente os moradores e danificar o portão da casa.

Durante a apresentação da ocorrência no Plantão Policial, o indivíduo ainda resistiu à ação policial e desacatou os agentes. O homem, de 45 anos, permaneceu preso à disposição da Justiça pelos crimes de desobediência, resistência, desacato e ameaça.

Drogas e caça-níqueis

Já na noite de segunda-feira, durante patrulhamento na divisa entre Sumaré e Hortolândia, policiais flagraram um adolescente de 16 anos em um ponto conhecido por denúncias de tráfico de drogas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o jovem correu para o interior de um bar carregando uma sacola plástica, mas acabou abordado. Com ele foram encontrados entorpecentes, dinheiro em espécie e anotações relacionadas ao tráfico.

No estabelecimento, os policiais localizaram ainda três máquinas caça-níquel em funcionamento. A responsável pelo local, uma mulher de 43 anos e mãe do adolescente, admitiu explorar jogos de azar e permitir o tráfico no imóvel.

Após perícia no local, o adolescente foi apreendido e a mulher presa em flagrante. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.

Comércio furtado no centro Sumaré

Outra ocorrência foi registrada na madrugada de terça-feira (19), no Centro de Sumaré. A proprietária de um comércio procurou a Base da Polícia Militar informando que seu estabelecimento estava sendo furtado naquele momento.

As equipes iniciaram buscas e localizaram um suspeito correndo pela via pública. A comerciante reconheceu o homem como autor do crime e relatou que o local já havia sido alvo de furtos em outras três ocasiões.

Segundo a PM, o indivíduo havia furtado fiação elétrica e um disjuntor do estabelecimento, materiais abandonados durante a tentativa de fuga. O homem, de 32 anos, foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.