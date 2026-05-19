A Copart, referência na compra e venda de carros veículos, organizará nesta terça-feira (19), às 18h30, um leilão exclusivo de veículos eletrificados. A iniciativa reforça o crescimento da mobilidade elétrica no país e amplia as oportunidades para compradores interessados em veículos híbridos e elétricos.

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O crescimento da procura por veículos eletrificados também vem refletindo diretamente nos resultados registrados pela companhia.

Um levantamento realizado pela Copart mostra que as vendas de carros eletrificados cresceram 58% no primeiro trimestre de 2026 nos leilões da companhia, refletindo o avanço da eletrificação também no segmento de seminovos e usados . Entre os modelos mais vendidos no período estão o Dolphin Mini e o Dolphin, da BYD, o Haval H6, da GWM, além do Corolla e Corolla Cross, da Toyota.

O certame vai reunir modelos de marcas reconhecidas mundialmente, como BYD e Mercedes-Benz. Entre os destaques do leilão estão Mercedes-Benz EQB 2024/2025, avaliado em R$ 340.534,00 na tabela Fipe, BYD Song Plus 2025/2026, avaliado em R$ 225.516,00 na tabela Fipe e BYD King 2024/2025, com valor avaliado em R$ 146.498,00 na tabela Fipe.

Os interessados em veículos eletrificados ainda terão a chance de levar para casa modelos como GWM Haval H6 2025, com valor avaliado em R$ 203.054,00 na tabela Fipe, Volvo XC40 2021, avaliado em R$ 180.010,00 na tabela Fipe e Jaecoo 7 2025/2026, com valor avaliado em R$ 222.119,00 na tabela Fipe.

De acordo com o Presidente da Copart, Adiel Avelar, o mercado de veículos eletrificados segue em expansão no Brasil. ” A realização de leilões exclusivos para essa categoria acompanha uma nova demanda de consumidores e revendedores em busca de inovação e eficiência”, destaca o executivo.

Como participar das sessões

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.

Para mais informações, visite: Link

Sobre a Copart carros

A Copart é uma empresa multinacional norte-americana com ações na NASDAQ e presente em onze países nas Américas, Europa e Ásia. No Brasil desde 2012, a atuação da Copart é voltada para o setor automotivo com vasta experiência em organização de leilões extrajudiciais de veículos, com 25 pátios em todas as regiões no território nacional, além do recente lançamento do marketplace de compra e venda de veículos.

A companhia emprega as mais altas tecnologias e inovação para garantir rápida monetização do bem, menor tempo de giro e maior rentabilidade tanto para o cliente corporativo, pequenos frotistas, lojistas e consumidor final.

A operação da Copart possibilita ao proprietário comercializar todos os modelos de automóveis, desde irrecuperáveis até carros de colecionador. A solução garante que o veículo seja comercializado no menor prazo do mercado, de forma ágil, online e sem grandes burocracias.