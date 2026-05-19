PCJ e a estiagem A gestão de crises hídricas e as estratégias para enfrentamento dos períodos de estiagem estarão em pauta no evento “Resiliência em Períodos de Estiagem: Planejamento para Implementação de Planos de Contingência para Escassez Hídrica”, que será realizado no dia 27 de maio de 2026, das 9h às 12h, na sede da Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias PCJ), em Americana (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da instituição no YouTube.

A iniciativa é promovida pela Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL) dos Comitês e pela Ares, com apoio da Agência das Bacias PCJ. O encontro reunirá representantes de instituições ligadas à gestão de recursos hídricos, regulação e saneamento para discutir os principais desafios relacionados à segurança hídrica e às medidas necessárias para minimizar os impactos da escassez de água.

O secretário-executivo dos Comitês, Denis Herisson da Silva, ressaltou que o avanço das mudanças climáticas e a recorrência de eventos extremos reforçam a necessidade de planejamento preventivo e atuação integrada entre as instituições.

“Cabe aos Comitês de Bacias Hidrográficas promover e fortalecer o debate em torno de ações estruturadas e planejadas, para que os municípios, com o apoio e indução das agências reguladoras, estejam preparados para atuar nos períodos de estiagem não apenas de forma reativa, mas sobretudo preventiva e coordenada. Daí a importância de que os municípios tenham planos voltados para esses eventos. Nossa expectativa é que o encontro fortaleça a cooperação institucional e contribua para a construção de instrumentos e ações capazes de aprimorar o planejamento preventivo, reduzir riscos e evitar colapsos no abastecimento hídrico”, afirmou.

Para o diretor-presidente da Agência das Bacias, Sergio Razera, o planejamento antecipado é fundamental para minimizar os impactos de futuros períodos de escassez hídrica. “A Agência e os Comitês vêm trabalhando continuamente para apoiar os municípios e os responsáveis pelos sistemas de abastecimento na elaboração de planos de contingência e no planejamento de ações preventivas. É importante que as cidades estejam preparadas para enfrentar períodos de seca mais severos, como ocorreu em 2014, reduzindo riscos e garantindo maior segurança no abastecimento. Nesse contexto, a integração entre Comitês PCJ, Agência PCJ e agências reguladoras é essencial”, destacou.

Segundo o diretor geral da Ares, Dalto Favero Brochi, algumas medidas já estão sendo tomadas pela instituição e serão apresentadas no evento. “A Ares-PCJ vem intensificando sua atuação frente aos desafios dos períodos de estiagem, fortalecendo o acompanhamento técnico e regulatório dos prestadores de serviços de saneamento. A Agência passará a divulgar um boletim periódico com informações encaminhadas pelos prestadores sobre dificuldades nos sistemas de captação e abastecimento, conforme previsto na nova resolução da Ares. Também iremos ampliar o monitoramento de pressão nas redes de distribuição e reforçar o acompanhamento dos Planos de Racionamento, buscando fortalecer as ações de enfrentamento aos períodos de estiagem”, explicou.

PROGRAMAÇÃO

A programação do evento prevê debates sobre instrumentos regulatórios existentes, protocolos de escassez hídrica, planejamento municipal, eficiência operacional dos sistemas de abastecimento e ações emergenciais e estruturantes voltadas ao enfrentamento das estiagens.

Durante a abertura, representantes dos Comitês, da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico (CT-MH), da SP Águas, do Consórcio e da Agência das Bacias apresentarão um panorama das crises hídricas recorrentes nas Bacias, os protocolos atualmente vigentes e as ações de apoio aos municípios e prestadores de serviços de saneamento.

Na sequência, Ares-PCJ e Arsesp (Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo) abordarão o papel da regulação na segurança hídrica, com destaque para instrumentos regulatórios, medidas prioritárias para períodos de escassez e riscos relacionados ao abastecimento, como perdas de água, dependência de mananciais e capacidade de reservação.

O evento também contará com apresentações sobre ações previstas a curto, médio e longo prazo pelas instituições participantes, incluindo iniciativas voltadas aos planos municipais de contingência, eficiência operacional e medidas estruturantes para aumento da resiliência hídrica. Ao final, haverá espaço aberto para perguntas e debate entre os participantes.

SERVIÇO

Evento: Resiliência em Períodos de Estiagem: Planejamento para Implementação de Planos de Contingência para Escassez Hídrica

Data: 27 de maio de 2026 (quarta-feira)

Horário: das 9h às 12h

Local: Sede da Ares-PCJ, na Av. Paulista, 633, Jardim Santana, em Americana (SP), com transmissão online pelo canal no YouTube

Realização: Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL) dos Comitês PCJ e Ares

Apoio: Agência das Bacias

Inscrições: www.ares.br/eventos

Dúvidas: [email protected]

Informações para a imprensa: [email protected]

Programação:

9h às 10h | Boas-vindas e introdução à temática

• Comitês PCJ (Secretaria-Executiva): boas-vindas e objetivos do evento

• CT-MH dos Comitês: histórico de crises hídricas e perspectivas para 2026

• SP Águas: protocolo vigente de escassez hídrica

• Consórcio PCJ: importância dos planos de contingência e da comunicação com a população

• Agência das Bacias PCJ: apoio aos municípios e empresas de saneamento

10h às 11h | Papel da regulação na segurança hídrica em períodos de estiagem

• Ares-PCJ

• Arsesp

Temas: instrumentos regulatórios, medidas prioritárias para períodos de escassez e riscos relacionados ao abastecimento, como perdas de água, dependência de mananciais e capacidade de reservação.

11h às 11h30 | Ações esperadas para enfrentamento da escassez hídrica

• Comitês/Agência

• Ares-PCJ

• Arsesp

11h30 às 12h | Perguntas e debate

12h | Encerramento