Dark Horse: Saiu o trailer do filme do Bolsonaro

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O romance policial “Morte na fronteira”, do escritor Humberto Pimentel, explora temas como corrupção, dilemas éticos e as diferentes versões da verdade

No limite entre o certo e o errado, toda verdade pode ser questionada. É com essa perspectiva que Humberto Pimentel publica o livro Morte na fronteira, no qual as certezas são raras e os limites são ambíguos. A ética e a moralidade dependem do olhar dos personagens, que perpassam as zonas cinzentas da lei e contribuem para o realismo investigativo deste romance policial.

O protagonista da trama é Armando, um perito criminal aposentado que agora atua como advogado criminalista. Intelectual e observador sagaz, ele utiliza uma cadeira de rodas desde que foi vítima de um acidente trágico e tem um forte senso de lealdade apesar de sua visão sombria acerca da existência. Ao seu lado, há a afilhada Noemi, uma jovem idealista e esperançosa que trabalha como assistente do padrinho e alimenta uma fé inabalável nas pessoas — às vezes até mesmo nas desconhecidas.

A trajetória deles segue por um rumo incerto quando o delegado Tonho se torna cliente do escritório de advocacia após ser acusado de um crime que afirma não ter cometido. Apaixonado e obcecado pela ex-namorada, Gabi, ele é um homem vaidoso e quase fútil em comparação à mulher frágil com quem se relacionou. Entretanto, somente durante as reviravoltas da investigação será revelado quem se esconde por trás da máscara da inocência.

Momentos de identificação tão intensa entre estranhos são raros. Se a ocasião permitisse, talvez buscassem conhecidos em comum — pequenas estratégias de aproximação entre recém-encontrados. Mas, naquele instante, eram dois perfeitos estranhos, cujos caminhos jamais haviam se cruzado. Ambos possuíam formação policial, elemento que, de certa forma, os unia. Havia, nesse vínculo tácito, uma fraternidade silenciosa que permeia as corporações. (Morte na fronteira, p. 21)

O autor usa seu conhecimento como profissional do Direito e as características mais clássicas do romance policial para retratar as relações do submundo do crime com os gabinetes de justiça, além das falhas do sistema. Com uma narrativa intensa e cheia de mistérios, a obra também recorre ao existencialismo para refletir sobre assuntos como destino, fatalismo, livre-arbítrio e a ambiguidade inerente aos humanos.

Por meio de uma história que rompe os conceitos de “herói” e “vilão” dos leitores, Humberto Pimentel convida a adentrar um mundo que, apesar de fictício, é um retrato da realidade. Nesta trama, a vida acontece entre as fronteiras e tensiona a todo instante as percepções que antes pareciam certezas.

FICHA TÉCNICA

Título: Morte na fronteira

Autor: Humberto Pimentel

Editora: Labrador

ISBN: 978-65-5044-266-8

Páginas: 192

Preço: R$ 57,90