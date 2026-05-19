A equipe de tênis de mesa CTA Americana/Secretaria de Esportes de Americana teve destaque na 4ª etapa da Liga Paulista de Tênis de Mesa, disputada neste domingo (17), no Ginásio de Esportes Garcia Neto, em Piracicaba. A competição reuniu mais de 400 atletas, representando 25 clubes da região.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com 20 atletas em diferentes categorias, a equipe americanense terminou a etapa na quarta colocação geral por equipes, além de conquistar importantes resultados individuais.

Entre os destaques no masculino, Gabriel Bertella foi campeão da categoria sub-21, enquanto Giovanni Fatobene garantiu o vice-campeonato nas categorias Mirim 2 e Rating E. No feminino, as irmãs Manuele e Milene Gardelin ficaram com a segunda e a terceira colocação, respectivamente, na categoria sub-13.

Além dos pódios, a equipe teve desempenho consistente ao longo da competição, com grande parte dos atletas encerrando as disputas entre os oito melhores colocados de suas categorias.

“Foi uma etapa muito positiva para nossa equipe. Tivemos resultados importantes, com atletas chegando ao pódio e, principalmente, uma melhora significativa no desempenho geral da equipe. Quase todos os nossos atletas pontuaram entre os oito melhores de suas categorias, o que mostra evolução técnica e crescimento do trabalho que estamos desenvolvendo. Seguimos motivados para as próximas etapas”, afirmou o técnico da equipe, Maurel Luchiari.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, destacou a evolução da modalidade no município. “Ver nossos atletas evoluindo e competindo de igual para igual com equipes tradicionais é muito gratificante. Americana vem consolidando sua presença nas competições regionais em diferentes modalidades, e o tênis de mesa é mais um exemplo desse crescimento. O desempenho alcançado nesta etapa reforça a qualidade do trabalho realizado pela equipe técnica e pelos atletas”, ressaltou.

Mais Tênis de mesa

A próxima etapa da Liga Paulista será disputada no dia 14 de junho, na cidade de Águas de São Pedro.