Um vídeo publicado por Virgínia Fonseca em Dubai repercutiu nas redes sociais. Nas imagens, a influenciadora aparece beijando um macaco na boca e brinca: “Que pegada foi essa?”

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Após a divulgação, internautas passaram a fazer comentários preconceituosos e insinuações racistas envolvendo Vini Jr, ex-namorado da influencer. O jogador, que frequentemente enfrenta ataques racistas, tem se destacado também na luta contra o preconceito dentro e fora dos gramados.

Vídeo Virgínia

Festa do Peão de Cosmópolis vai acontecer no mês de julho

Após quase 30 anos a população da cidade de Cosmópolis, interior do Estado de São Paulo, e demais municípios da região poderão celebrar a realização de uma festa de peão, que movimenta diversos setores da economia como hotelaria, gastronomia, comércio, transporte e prestação de serviços, gerando emprego e renda. Com a realização da ProMania Eventos, a Festa do Peão de Cosmópolis vai acontecer entre os dias 16 e 19 de julho.

O evento, que será realizado na Avenida Monte Castelo, terá ainda muitas novidades que serão divulgadas nos próximos dias. Segurança, conforto, grandes shows e o melhor da montaria em touros e cavalos, prometem agitar a galera que marcar presença. O evento também terá muito esporte com a montaria em touros e cavalos, além da tradicional prova dos três tambores. As competições serão válidas pelo Circuito de Rodeio PRT (Prime Rodeo Tour) que terá sua etapa inaugural em Cosmópolis.

A Festa do Peão de Cosmópolis terá uma estrutura completa com praça de alimentação, Palco 2 e estacionamento. O público também terá à disposição, além da arquibancada para acompanhar os shows e as montarias, o Camarote Corporativo e a Arena Vip. A segurança será monitorada por Segurança Privada e terá apoio da Guarda Civil Municipal, Equipe de Brigadistas e pela Polícia Militar.