A Prefeitura de Sumaré, em parceria com a Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania, promoveu mais uma edição do Projeto Cidadania Itinerante no município, realizando 101 serviços gratuitos à população durante a passagem da unidade móvel pela cidade.

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A iniciativa aconteceu na sexta-feira (15), na região do Picerno, e no sábado, na região de Nova Veneza, levando diversos serviços essenciais diretamente aos moradores, com foco na ampliação do acesso à cidadania, documentação e orientação social.

O Projeto Cidadania Itinerante é uma ação promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania, com o objetivo de descentralizar os serviços públicos e aproximar o atendimento da população.

Cidadania Itinerante

Durante os dois dias de ação, os moradores tiveram acesso a diversos serviços gratuitos, entre eles:

• Agendamento de 1ª e 2ª via de RG

• Emissão de 2ª via de CPF

• Emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito

• Atestado de antecedentes criminais

• Instalação e orientação sobre Carteira de Trabalho Digital

• Entrada e orientação sobre seguro-desemprego

• Consultas ao Serasa

• Elaboração de currículo

• Emissão de 2ª via de contas de água, luz e telefone

• Regularização de título de eleitor e débitos eleitorais

• Registro de boletim de ocorrência

• Agendamentos de serviços da Receita Federal e INSS

• Atendimento da Defensoria Pública

• Orientações do PROCON

• Emissão de CNH digital e agendamento de renovação

• Carteira do Idoso e cartões de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência

• Emissão da CIPTEA, Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

Além dos atendimentos presenciais, o projeto também ofereceu suporte em serviços digitais e plataformas governamentais, incluindo criação e recuperação de conta GOV.BR, acesso à Plataforma Trampolim — voltada à qualificação profissional e oportunidades de emprego — e emissão do ID Jovem para jovens de baixa renda inscritos no Cadastro Único.

A secretária municipal de Inclusão Social, Noemi Giovani Stein Sciascio, destacou o impacto social da iniciativa para os moradores das regiões atendidas. “Nossa missão é aproximar o poder público de quem mais precisa, quebrando barreiras geográficas e burocráticas para garantir que cada morador de Sumaré tenha sua dignidade e seus direitos assegurados diretamente no seu bairro”, afirmou.