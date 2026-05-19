Um apagão encerrou a sessão da Câmara de Vereadores em Americnaa. O presidente Léo da Padaria (PL) decidiu encerrar a reunião, e não volta mais hoje.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Léo vai decidir se convoca extraordinária ou se deixa pra ordinária da semana que vem. Nada ainda definido



Apagão chegou e

durou o bastante para que todos desistissem de seguir com a sessão.

Os jornalistas estavam no meio da sessão e de repente a energia acabou. Tentaram voltar, mas não conseguiram.