Um apagão encerrou a sessão da Câmara de Vereadores em Americnaa. O presidente Léo da Padaria (PL) decidiu encerrar a reunião, e não volta mais hoje.
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Léo vai decidir se convoca extraordinária ou se deixa pra ordinária da semana que vem. Nada ainda definido
Apagão chegou e
durou o bastante para que todos desistissem de seguir com a sessão.
Os jornalistas estavam no meio da sessão e de repente a energia acabou. Tentaram voltar, mas não conseguiram.
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