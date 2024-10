8º Festival de Carrinhos de Rolimã de Americana vem em novembro

A 8ª edição do Festival de Carrinhos de Rolimã de Americana, promovido pelos grupos Kamikaze Rolimã e Lasanha Crew, acontece no próximo dia 9 de novembro, das 16h às 22h. O evento, que tem apoio da Prefeitura, será realizado na Avenida Antônio Pinto Duarte, no trecho entre a Rua São Vito e a Avenida da Saúde.

A entrada é solidária, com a arrecadação de um pacote de macarrão ou arroz para o Fundo Social de Solidariedade.

Além do tradicional passeio dos carrinhos, a atração contará também com exposição de carros, stands automotivos e artigos de rolimã, ampla área de alimentação, espaço kids e premiação especial para o carrinho mais criativo.

Os interessados em participar podem se inscrever pelo telefone (19) 99460-1569 até o dia 7 de novembro.

Confira a programação do Festival Rolimã:

16h – Abertura

16h15 – Pista liberada: encontro de carros e passeio de rolimã

18h40 – Performances Artísticas

19h15 – Apresentação da equipe Kamikaze Rolimã

19h30 – Descida Oficial

22h – Encerramento

“É um evento já tradicional em nossa cidade, com centenas de participantes e muita animação e criatividade nas ruas. Convidamos a população para prestigiar a festa. A Prefeitura sempre vai apoiar iniciativas desse tipo”, diz o secretário de Esportes, Pedro Peol.

O passeio tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Governo, Esportes, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos e Comunicação e Tecnologia da Informação, e da Guarda Municipal.

