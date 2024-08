Nutricionista fala da importância de pré-treino para atletas

Depois de lançar sabores Cappuccino, Caramelo e Chocolate, o Ultracoffee da linha Plant Power segue inovando. A marca, que é reconhecida pela inovação em suplementos nutritivos e pela transparência na rastreabilidade de seus produtos, acaba de lançar dois novos sabores: Double Shot e Vanilla Cream.

O Ultracoffee já se destacava pela sua concepção dedicada livre de ingredientes artificiais, vegana e com doses efetivas dos ingredientes e ativos que entregam as funções prometidas pelo produto. Os novos sabores foram formulados com 800mg de taurina – um aminoácido que desempenha um papel importante em diversos processos fisiológicos, incluindo a regulação osmótica, a detoxificação e a estabilização das membranas celulares. A consequência é a melhora da performance e recuperação muscular.

A dosagem de cafeína do Double Shot é uma novidade, apresentando 150mg de cafeína por dose, o que melhora o desempenho e os ganhos durante atividades físicas graças à sua ação termogênica. Além disso, o estimulante reduz a sonolência, o cansaço mental e a sensação de fadiga, aprimorando o foco e a concentração.

Já para quem deseja aumentar os benefícios do café e intensificar a energia e disposição, a Plant Power oferece o UltraCoffee Vanilla, uma bebida vegana, sem glúten e sem lactose, com uma fórmula exclusiva que combina 100mg de cafeína por dose a ingredientes naturais selecionados. Ambas as opções visam potencializar a energia e os resultados durante o exercício, oferecendo diferentes dosagens de cafeína para atender às necessidades específicas dos consumidores.

“Na Plant Power, sempre buscamos ir além na criação de suplementos que não apenas atendam às expectativas dos nossos clientes, mas que também os surpreendam pela eficácia e pela composição transparente. Com os novos sabores Vanilla Cream e Double Shot do Ultracoffee, trouxemos inovações significativas, como a inclusão de 150mg de cafeína por dose no Double Shot, visando potencializar a performance física e mental dos consumidores. Este lançamento reflete nosso compromisso em oferecer produtos que aliam nutrição, sustentabilidade e resultados comprovados, sempre com foco na saúde e no bem-estar”, destaca Rodrigo Carvalho, co-fundador da Plant Power.

Alessandra Luglio, nutricionista e consultora da Plant Power, explica que a bebida pode ser consumida como pré-treino, antes dos exercícios físicos ou de atividades diárias que necessitem de concentração e foco.

