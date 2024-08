AAANO realiza primeira Feira de Adoção externa de 2024

A Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO) realizará no dia 31 de agosto, sábado, das 10h às 13h, a primeira Feira de Adoção de 2024 fora das dependências do abrigo da entidade. O evento será realizado no Parque das Crianças e terá cães e gatos para adoção responsável, além da venda de itens personalizados da instituição para arrecadação de recursos.

Segundo Gabrielly Andressa, responsável pela feira de adoção e gestora de projetos da AAANO, a Feira de Adoção já é uma tradição da entidade e reforça a importância da causa animal na cidade. “Além de conseguirmos lares responsáveis para os animais resgatados, conseguimos levar à população informações sobre o nosso trabalho, sobre cuidados com os seus pets e como eles podem ajudar a AAANO ou qualquer animal de rua em situação de vulnerabilidade. Desde 2013 realizamos a Feira de Adoção e já se tornou um marco em Nova Odessa”.

Para adotar um animal resgatado pela AAANO, os interessados devem preencher os seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos

Levar um documento com foto

R$30 para a aplicação do microchip

Passar pela entrevista realizada por voluntários da AAANO

Assinar o termo de adoção digital

Para saber mais sobre o evento, acesse a página da AAANO no Facebook (www.facebook.com/aaanovaodessa), no Instagram (@aaanovaodessa) ou no site www.aaano.com.br.

Serviço

Feirinha de Adoção AAANO no Parque das Crianças

📅 Data: 31/08

🕙 Horário: 10h às 13h

📍 Local: Av. Brasil, 525 – Parque Fabrício, Nova Odessa/SP