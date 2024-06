Abertura da promoção SuperFérias do Wet’n Wild é dia 4 de julho

Atrações do dia 4 de julho Durante o dia, atrações aquáticas nas piscina com água aquecida. Destaque para a Ilha Misteriosa do Cascão, que é indoor, fechada e coberta, com quatro jacuzzis, onde a temperatura da água fica acima dos 30º C. Acrescente-se a presença do personagem Cascão, entre outras atrações voltadas para atividades de diversão infantil. Já no período noturno, a partir do pôr do sol, em vez de atrações aquáticas, os visitantes poderão se encantar com o Parque Iluminado, dança das luzes, Flyboard, show musical e uma homenagem ao Dia da Independência dos Estados Unidos, com fogos de artifício. Tanto de dia como de noite, as delícias do Festival Gastronômico das Américas, inspirado nas Olimpíadas, com sabores típicos de vários países. Churrasco, arroz carreteiro, feijão tropeiro e farofa (Brasil). Mac and Chees, Frango no Balde, Batata Recheada e Donuts (EUA). Burritos, Tacos, Nachos Coloridos e Chilli Beans (México). Arroz Chaufa, Leche de Tigre, Ceviche, Tallarin con Pollo e Arroz doce Zambito (Peru). No site superferias.wetnwild.com.br, a programação completa para todos os dias das quatro semanas do mês de julho. Serviço Website: https://superferias.wetnwild.com.br/ Facebook: Wet´n Wild – São Paulo Instagram: @wetnwildsp TikTok: @wetnwildsp