Ação do Outubro Prateado reúne 230 idosos no Americana Shopping com a presença do prefeito Chico

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Uma ação da campanha Outubro Prateado reuniu 230 idosos do Projeto EnvelheSer e dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), na manhã desta sexta-feira (23), no Americana Shopping. A atividade contou com a participação do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi e foi promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

A programação incluiu aulão com os Amigos do Flashback e sessão gratuita de cinema do filme “Se eu fosse você 3”, com distribuição de pipoca.

“Esta atividade nos faz relembrar com muita alegria das músicas que marcaram uma fase importante das nossas vidas. Hoje é um dia muito especial e esta ação tem o objetivo de promover a integração e a qualidade de vida. O projeto EnvelheSer foi criado para incentivar uma vida mais saudável e todos estão de parabéns pelo trabalho desenvolvido em nosso município. A nossa Administração precisa ter sempre o olhar voltado para aqueles que mais precisam. Os idosos já contribuíram muito para a sociedade”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou a importância da iniciativa. “Foi uma ação muito gratificante com a participação ativa dos idosos, que tiveram a oportunidade de se divertirem, desfrutando de um momento dedicado a eles. Vamos incentivar cada vez mais essas e outras ações em Americana, em parceria com a Prefeitura, projeto EnvelheSer e parceiros, como o Americana Shopping”, disse.

A campanha Outubro Prateado é realizada em conjunto com o Mês da Alimentação, com o objetivo de direcionar às pessoas idosas orientações relacionadas à vida saudável.

“Viver com alegria, autoestima e abundância de vida é o que desejamos a todas as pessoas idosas. O projeto EnvelheSer foi implantado para estimular os participantes para as atividades físicas e a saírem de casa para o convívio social. Agradecemos ao Americana Shopping e ao Cine A pela parceria nessa ação. A qualidade de vida da população é prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, afirmou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, que conduziu a ação.

As campanhas Outubro da Alimentação e Prateado têm o apoio dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos realizados nos territórios dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social).

As atividades também são promovidas em parceria com o Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa e Proteção e Defesa dos seus Direitos (Americana Pró 60+), o Projeto EnvelheSer, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMID), o Conselho Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA), entre outros colaboradores.

Sequência da programação

26/10 (segunda-feira) – 9h

Grupo de Idosos e Mamãe Bebê

Terapia Reiki

Local: Diaconia São Judas Tadeu – Projeto Caminho

Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo

28/10 (quarta-feira) – 9h

Grupo de Idosos

Tema: “Sentir para Compreender: A Realidade do Tratamento Oncológico” – Equipe do SCFV Projeto Caminho – Diaconia São Judas Tadeu

Local: Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo

28/10 (quarta-feira) – 9h

Grupo misto

Oficina de plantio de semente em vasos e pintura de imagens de frutas – Equipe de Segurança Alimentar

Local: Casa Dia

Rua Guerino Gobbo, 499 – Jardim Glória

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