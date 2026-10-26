Foi até a missa pra ameaçar namorada em Americana

Um homem que foi até a igreja missa pra ameaçar a namorada acabou preso em Americana por flagrante de descumprimento de medida protetiva este domingo. O caso aconteceu por volta das 10h deste domingo e o homem foi preso.

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Os soldados Vicente e Lucas foram até a avenida Padre João Baldan, no jardim São José e encontraram a vítima J.L., de 35 anos.

Foi na igreja mesmo

A equipe policial foi acionada para atendimento de ocorrência envolvendo T. A., 39 anos, armado no interior de uma igreja. No local, foi realizado contato com o segurança, que relatou estar sendo alvo de denúncias falsas reiteradas por um indivíduo e informou que este teria descumprido uma medida protetiva em favor da ex-companheira, que também se encontrava no estabelecimento. T.A. abordado pela equipe de apoio e identificado.

Em contato com a mulher, ela confirmou que ele havia entrado na igreja e relatou episódios de perseguição nas proximidades da escola dos filhos e de sua residência. As imagens do sistema de monitoramento foram obtidas e apresentadas à Polícia Judiciária, registrando a entrada do indivíduo no local. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial tomou conhecimento da ocorrência e deliberou pela prisão do indivíduo.