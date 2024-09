Acia realiza reunião com candidatos a prefeito e seus associados

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) irá realizar reuniões com os três candidatos a prefeito da cidade para que eles tenham a oportunidade de falar aos diretores e associados sobre as suas propostas de governo. É um espaço democrático, já que a entidade representa os empresários e comerciantes da cidade e com isso os políticos terão a oportunidade de ouvir as reivindicações da categoria e discutir as melhores estratégias para o desenvolvimento econômico do município.

Os encontros serão realizados durante três quintas-feiras quando ocorrem as reuniões da diretoria. O engenheiro Ricardo Pascote, do União Brasil, será o primeiro convidado e estará presente na sede da entidade nesta quinta, dia 12, a partir das 18h30. Na próxima semana, dia 19, será a vez da candidata à prefeita Maria Giovana, do PDT, e no dia 19, Chico Sardelli, do PL, finaliza os encontros. Os associados interessados em participar podem ser inscrever por meio do endereço https://forms.gle/CVqwMpB7GAFrs6x97. A agenda foi feita de acordo com a disponibilidade dos candidatos. A Acia está localizada na Rua Primo Picoli, 232, no Centro.

De acordo com Marcelo Fernandes, presidente da Acia, a presença dos candidatos para uma conversa com os diretores e associados é uma oportunidade de a entidade reforçar seu papel como mediadora de interesses entre os setores empresariais e o poder público. “Essa aproximação pode gerar políticas públicas que estimulem o desenvolvimento econômico, melhorias na infraestrutura e incentivos para o crescimento de empresas locais”, destacou.

Além disso, esse tipo de encontro ajuda a cidade a se preparar para o futuro. “É muito importante a discussão de temas cruciais para a nossa cidade, como geração de empregos, segurança, educação e urbanismo. É uma forma de garantir que as preocupações e expectativas da população e dos empresários estejam no radar dos candidatos e, eventualmente, no plano de governo do próximo prefeito”, concluiu Fernandes.