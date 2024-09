Prefeitura inicia instalação de brinquedos em 21 espaços públicos de Americana

Depois das academias ao ar livre, a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta segunda-feira (9) a instalação de brinquedos em 21 áreas de lazer e praças esportivas.

Os brinquedos de madeira estão sendo instalados na Praça de Esportes do bairro São Manoel; Praça Alfredo Nardini, no Boa Vista; Praça Melvin Jones, no Jardim Briedis; Praça Presidente JK, na Vila Biasi; e Praça Germano Pavan, na Vila Dainese.

Também receberam os playgrounds a Praça de Esportes Aristides Pisoni, no Jardim Ipiranga; Praça José Rampazzo, no Jardim São Paulo; Praça Jaime Dantas de Abreu, no Jardim Progresso; Praça João Sgubim, no Parque Gramado; Praça Lincoln Luciano Furlan, no Jardim Brasil; Praça do Jardim Esplanada; Praça Leandra Maria Gomes Nacaratto, no Recanto Azul; campo de futebol do Jardim Guanabara; Praça Virgínia Mietto Faé, no Nova Americana; Praça José Ruy Piscioneri, no Jardim Brasil; Praça Donaldo Steinberg, no Morada do Sol; Praça de Esportes Luiz Meneghel, no São Vito; Praça Cecília Azanha Pilotto, no São Luiz; Praça de Esportes Roberto Polati, no Antônio Zanaga; Praça Antônio Carlos de Carvalho, na Vila Massuchetto; e Praça Antônio Leite de Camargo, no Jardim Santo Antônio.

A Prefeitura de Americana está investindo R$ 287.359,48 nas instalações, através de recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), da Secretaria Municipal de Planejamento.