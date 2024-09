Nova Odessa: Osvaldo Padovan recebe apoio de Pedro Tourinho

O candidato a vereador pelo PT em Nova Odessa Osvaldo Padovan recebeu o apoio do deputado federal e candidato a prefeitura de Campinas Pedro Tourinho (PT).

Pedro gravou um vídeo pedindo vídeo para Osvaldo, garantindo que o presidente Lula trará oportunidades para Nova Odessa “como tem oferecido para todas as cidades do Brasil”.

Vereador na legislatura 1989-1992, Osvaldo Padovan foi um dos responsáveis pela criação da Lei Orgânica do Município e pela Frente de Trabalho de Nova Odessa – que possibilitou a muitos exercerem em um período do dia ações de zeladoria e cuidado do Município e durante o outro período o estudo, recebendo salário e ainda os benefícios de alimentação e seguro.

Osvaldo Padovan foi candidato a prefeito nas eleições de 1992 e 1996, obtendo em 92 o segundo lugar nas urnas, com 33% dos votos.

Também foi conselheiro tutelar no Município e atua há quase 10 anos no Centro Espírita Allan Kardec, na região do São Manoel.