Ozempic: perda de peso acelerada e a saúde da pele

O progresso da ciência e o advento de medicamentos mais avançados como a semaglutida – vendida sob as marcas Ozempic, Wegovy ou Rybelsus, entre outras – ampliaram as opções de tratamento para quem busca combater a obesidade. Como qualquer remédio, esse também apresenta efeitos adversos, mas um em especial tem incomodado bastante quem faz uso desse recurso: o impacto na aparência e na saúde da pele, especialmente do rosto.

“Liberada em 2023 no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para prescrição nos casos de obesidade e diabetes, a semaglutida ficou famosa por proporcionar um emagrecimento potencialmente mais acelerado, mas recentemente observamos que crescem nos consultórios as queixas do que vem sendo chamado popularmente de rosto Ozempic”, destaca Alice Bella Lisbôa, coordenadora dos cursos de Fisioterapia e Estética e Cosmética no Centro Universitário UniMetrocamp Wyden. “São alterações faciais que incluem maior proeminência de rugas e flacidez da pele, especialmente na região das têmporas, no entorno dos olhos e na linha da mandíbula”.

Alice acrescenta que, embora seja associado comumente à semaglutida, esse é um efeito adverso da perda de peso acelerada em geral.

Efeito do ozempic

“A diminuição da gordura subcutânea dá ao rosto e corpo esse aspecto mais caído, e muitas vezes a pele fica opaca e sem viço, com aumento de radicais livres e menos colágeno, o que acentua a flacidez. Podem ocorrer mudanças na textura e maior queda de cabelo também”.

A coordenadora do UniMetrocamp Wyden explica que isso acontece porque o corpo entende a rápida perda de peso como uma emergência e ativa um sistema de defesa. “Nosso organismo começa a desativar recursos que não são fundamentais para a sobrevivência. Isso pode levar a pausas ou desregulação na produção e divisão das células do cabelo, das unhas e da pele, resultando em perda de cabelo, unhas quebradiças e perda de elasticidade na pele”, diz. “E como faz pouco tempo que a semaglutida vem sendo usada na população, ainda não se sabe se estes efeitos adversos são reversíveis ou não com o tempo”.

Prevenção e cuidados podem minimizar efeitos

Alice ressalta que, de forma geral, é importante manter hábitos saudáveis para prevenir esse e outros problemas ao longo do processo de emagrecimento. “Usar doses baixas do medicamento, sempre que possível, manter a ingestão regular de água para a hidratação dos tecidos e praticar atividades físicas, especialmente treinamentos de força, são importantes. Outra recomendação é uma dieta bem equilibrada, com muitas frutas e vegetais ricos em nutrientes e fibras, laticínios com baixo teor de gordura, grãos integrais e proteínas magras, que ajudam a preservar a massa muscular durante a perda de peso”.

A especialista do UniMetrocamp Wyden aponta ainda que os cuidados universais com a pele são recomendados para todos. “Isso inclui fazer uma limpeza e hidratação diária com os produtos indicados para seu tipo de pele, beber bastante água e se proteger da radiação solar. Vale para pessoas de todas as idades e gêneros”.

Em complemento, a coordenadora revela que alguns procedimentos estéticos podem colaborar para melhorar pontos que incomodam os pacientes. “Entre eles, há os preenchimentos dérmicos com ácido hialurônico ou estímulo de colágeno, cirurgias plásticas como lifting facial, lifting de pescoço e lifting de sobrancelha, além de procedimentos de contorno corporal, como abdominoplastia ou aumento de bumbum”, enumera. “Mas o importante é buscar a orientação de um profissional especializado e capacitado, que vai ajudar a orientar e indicar os melhores procedimentos para cada caso em particular”, conclui Alice.

Você sabia?

Os moradores de Campinas contam com serviços prestados gratuitamente pelo ambulatório voluntário para procedimentos de estética facial, corporal e cuidados pós-operatórios do Centro Universitário UniMetrocamp Wyden.

Realizado com agendamento prévio por alunos do curso de Estética e Cosmética sob supervisão dos coordenadores, o atendimento é direcionado para pessoas entre 15 e 70 anos e pode incluir orientações e tratamentos para problemas como acne, manchas na pele, rugas, celulite, além de contorno corporal e assistência para a recuperação de intervenções cirúrgicas estéticas. O telefone para agendamento da consulta de avaliação prévia é o (19) 4501-2781, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 17h.

