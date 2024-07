Recentemente, a empreendedora Luiza Britto, de 29 anos, sofreu graves queimaduras após abrir a tampa do radiador de seu carro enquanto o motor ainda estava quente. Após dirigir apenas 800 metros, Luiza decidiu verificar o radiador e, ao abrir o capô, teve contando com a água aquecida, o que resultou em queimaduras que atingiram 40% do seu tronco.

Este acidente serve como um alerta importante sobre os perigos e a necessidade de tomar precauções adequadas ao lidar com situações do dia a dia, como a manutenção do sistema de arrefecimento do veículo.

Os radiadores de automóveis servem para evitar o superaquecimento. Quando o motor do carro está funcionando, a água no radiador pode atingir temperaturas extremamente altas.

Se a tampa do radiador for removida enquanto o motor ainda está quente, como aconteceu com a Luiza, a pressão interna pode liberar rapidamente a água fervente e o vapor, resultando em queimaduras graves.

O Impacto da queimadura na vida de Luiza Britto (radiador)

Após o acidente, Luiza Britto decidiu compartilhar sua experiência nas redes sociais, o seu vídeo de alerta viralizou, alcançando milhares de pessoas. Em uma entrevista recente à Marie Claire, Luiza detalhou o acidente e falou sobre como as queimaduras afetaram sua autoestima e seu dia a dia como empreendedora.

As queimaduras, sejam elas leves ou graves, causam impacto significativo na vida das pessoas. Além das dores físicas intensas, essas lesões podem levar a cicatrizes permanentes, problemas de mobilidade e desafios emocionais.

Andrezza Silvano Barreto, enfermeira da Vuelo Pharma alerta que conhecer os procedimentos adequados de primeiros socorros é essencial para minimizar os danos e promover uma boa recuperação.

O que fazer quando se queimar?

Acalme-se e avalie a situação. Lave a área afetada com água corrente fria por pelo menos 10 a 20 minutos. Nunca use gelo, pois pode danificar ainda mais os tecidos.

Cubra a área queimada com um pano limpo e úmido ou uma gaze esterilizada para proteger contra infecções. Evite estourar bolhas, pois isso pode aumentar o risco de infecção. Não aplique manteiga, óleos ou outros remédios caseiros na queimadura.

A Membracel, desenvolvida pela Vuelo Pharma, é um curativo especial que substitui temporariamente a pele e acelera o processo de cicatrização, que pode ser utilizado em casos de queimadura de segundo e terceiro grau.

“Os poros da membrana permitem a drenagem do excesso de exsudato (secreção da lesão) para um curativo secundário, mantendo a umidade ideal no leito da lesão. Além disso, o curativo permite as trocas gasosas, fator importante para a evolução do processo cicatricial”, detalha a enfermeira.

No caso de queimaduras de segundo e terceiro grau, ou se a área afetada for extensa, procure atendimento médico imediatamente. Após a avaliação médica, siga rigorosamente as orientações e o plano de tratamento prescrito pelo profissional de saúde.