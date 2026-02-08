A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste mantém o monitoramento permanente de pontos estratégicos como parte das ações de prevenção e controle da dengue e outras arboviroses. Desde o início deste ano, foram realizadas 143 visitas nesses locais.

Os pontos estratégicos incluem locais como borracharias, ferros-velhos, floriculturas, oficinas, cemitérios e depósitos de recicláveis. Atualmente, 80 imóveis estão cadastrados como pontos estratégicos e são acompanhados periodicamente pela equipe técnica do setor de Combate de Vetores do Departamento de Vigilância em Zoonoses (DVZ).

Durante as inspeções, os agentes identificaram 12.764 recipientes com potencial para acumular água. Desse total, 1.707 continham água acumulada e 23 apresentavam presença de larvas do mosquito Aedes aegypti. Esses dados reforçam a importância da inspeção regular em ambientes com grande circulação de materiais e pessoas.

Durante cada visita, os agentes de controle de endemias atuam diretamente na eliminação ou tratamento de criadouros, realizam a aplicação de larvicidas quando necessário e orientam os responsáveis pelos imóveis sobre medidas preventivas eficazes.

Por apresentarem alto risco de proliferação do vetor, esses estabelecimentos são vistoriados quinzenalmente ao longo de todo o ano. Além da eliminação de criadouros e aplicação de larvicida, as equipes do DVZ também realizam orientações técnicas e, quando necessário, ações de nebulização.

Além destes pontos, as equipes atuam também com atendimento de solicitações da população, visitas domiciliares, procedimentos em imóveis fechados com suspeita de criadouros, aplicação de sanções previstas na legislação municipal quando necessário, apuração de locais suspeitos, nebulização com equipamento costal (UBV portátil) e nebulização veicular (UBV pesado), além de vistorias em imóveis especiais, análise laboratorial, aplicação de biolarvicida, instalação de Estações Disseminadoras de Larvicida (EDL), monitoramento entomológico com armadilhas, Avaliação de Densidade Larvária (ADL) e ações educativas como palestras e orientações à população.

Orientações

Para eliminar criadouros:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de plantas, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, nos centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Instalar telas mosquiteiras em janelas e portas;

– Limpar e fazer o tratamento adequado de piscinas.

Sintomas e sinais

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação, pois alguns medicamentos podem agravar o quadro clínico.

Vale ressaltar que a pessoa também deve ficar atenta aos sinais de alarme para a dengue, que incluem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, sangramentos, agitação ou sonolência, choro persistente em crianças, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, dificuldade de respirar e diminuição da quantidade de urina. Esses sintomas podem aparecer a partir do terceiro dia da doença e indicar agravamento do quadro. Nesse caso, é primordial procurar o serviço de saúde imediatamente.