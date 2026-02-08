Quem perder a data de apresentação deve vir pessoalmente ao Paço Municipal para solicitar novo agendamento

É grande a movimentação de famílias pré-selecionadas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida no atendimento realizado pela Prefeitura de Hortolândia, desde a terça-feira (3/2), no Paço Municipal. Os 1.000 pré-selecionados para as 400 unidades habitacionais em construção no Jardim Amanda serão atendidos pela Secretaria de Habitação, até o final deste mês.

Este atendimento é um trâmite necessário, onde os pré-selecionados apresentam a documentação solicitada, conforme os critérios do Governo Federal. Quem perder o dia agendado, deve vir pessoalmente ao paço Municipal para agendar nova data de atendimento.

De acordo com a Secretaria de Habitação, 41 pessoas pré-selecionadas compareceram na terça-feira, sendo que oito estavam com a documentação completa entregue. Já na quarta-feira (4/2), foram 65 comparecimentos, com 18 pessoas com a documentação completa. Aqueles que estavam com documentos faltantes, tiveram atendimento reagendado.

Dentre as mil famílias pré-selecionadas, haverão 520 pessoas selecionadas (400 titulares e 120 suplentes) para o empreendimento em obras no Jd. Amanda. Estas pessoas são as que possuem mais pontos no novo sistema de priorização, divulgado pelo Governo Federal, por meio da Portaria MCID nº 738 de 22 de julho de 2024. A Portaria do Ministério das Cidades remove o sistema de sorteio como modalidade para seleção das pessoas que poderão adquirir os imóveis.

Oferta de moradias

As 400 unidades habitacionais em construção desde o início deste ano, tem previsão de serem entregues em 18 meses. Esta é a primeira etapa de construção do Programa do Governo Federal em Hortolândia. Nos próximos anos, serão construídas outras 800 unidades.

“A oferta de novas moradias para quem mais precisa em Hortolândia é muito importante no nosso cuidado com as pessoas. A parceria com o Governo Federal traz frutos para nós e o desenvolvimento que tanto sonhamos a cada dia também tem a moradia digna para as pessoas como um dos pilares do nosso trabalho”, comentou o prefeito Zezé Gomes.

Dúvidas em Hortolândia

Dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à habitação em Hortolândia também podem ser esclarecidas, diretamente, no canal de comunicação da Secretaria de Habitação pelo WhatsApp (19) 99635-4274 ou no telefone (19) 3965-1400 pelos ramais 7810, 7806, 7804 ou 7811.

