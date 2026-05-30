As obras do CETI (Centro de Educação e Terapia Infantil) de Santa Bárbara d’Oeste entram em uma nova etapa de execução. As equipes atuam na fase de finalização dos serviços de reboco, impermeabilização e instalações elétricas da unidade. Na sequência, serão iniciadas as instalações de caixilharia, portas e janelas, avançando para o fechamento da obra.

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O projeto, desenvolvido de forma integrada entre as secretarias de Educação e Saúde, visa a ampliação do atendimento especializado, da inclusão e do cuidado às crianças e famílias de Santa Bárbara d’Oeste.

Implantado no Jardim Batagin, entre as ruas Barão de Mauá e Francisco Manoel da Silva, o CETI será voltado especialmente ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiências e casos que demandam investigação diagnóstica, construído de forma integrada entre as áreas da Educação e da Saúde.

CETI Obra

“O CETI nasce para ser um divisor de águas na educação especial e no atendimento infantil de Santa Bárbara d’Oeste. Estamos construindo um espaço moderno, preparado e humanizado, que vai unir educação, acolhimento e terapias especializadas em um único lugar, oferecendo mais suporte às crianças e tranquilidade às famílias. É um investimento no presente e no futuro da nossa cidade, fortalecendo a inclusão e ampliando oportunidades para quem mais precisa”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Com quase 700 m² de área construída, a unidade contará com sete consultórios, duas salas de atendimento e estrutura completa para atender aproximadamente 700 crianças no contraturno escolar, com atividades educacionais e terapêuticas integradas, além de estacionamento para garantir conforto e acessibilidade às famílias.

A unidade contará com uma equipe multidisciplinar composta por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, neuropediatras, entre outros profissionais. Essa estrutura permitirá um atendimento personalizado e integrado, com foco no desenvolvimento pleno das crianças.

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