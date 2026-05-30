O Corinthians venceu o Grêmio com tranquilidade na noite deste sábado por 3 a 1 e se afastou do risco da zona do rebaixamento. O jogo valeu pela 18a rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Grêmio saiu na frente, mas o Timão buscou o empate e virou com tranquilidade. André foi o destaque da partida com dois gols. Agora com 24 pontos, o Corinthians subiu para a 9a posição, deixando o Grêmio 21, com risco perto da zona de rebaixamento.

O torneio para agora para a Copa do Mundo e volta só em julho.

Corinthians encara Remo na volta

O Timão volta a jogar somente no dia 22 de julho. E recebe o Remo em casa para seguir subindo na tabela e buscar o grupo dos times que vão para a Libertadores do ano que vem.

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