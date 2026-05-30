Atividades seguem até este dia 30 de maio, com foco no desenvolvimento integral das crianças da rede municipal de ensino

Até este dia 30 de maio, a Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, está realizando a Semana Mundial do Brincar com uma série de atividades especiais em todas as escolas da rede municipal. A ação reforça a importância do brincar como linguagem essencial da infância e direito fundamental de toda criança.

Ao longo da semana, os alunos estão vivenciando experiências pautadas na ludicidade, valorizando a infância em sua essência. De acordo com a diretora da Educação Infantil de Nova Odessa, Luciana Negrison, pesquisas comprovam que brincando as crianças se desenvolvem de forma integral. Elas aprendem a conviver, fortalecem vínculos, exploram a criatividade, trabalham as emoções e desenvolvem habilidades cognitivas, sociais e motoras.

“O brincar é uma linguagem própria da infância. É por meio das brincadeiras que as crianças descobrem o mundo, expressam sentimentos, constroem autonomia e aprendem de maneira significativa e prazerosa. Uma infância rica em brincadeiras contribui para formar adultos mais equilibrados emocionalmente, criativos, resilientes e felizes”, destacou a Luciana.

O Dia Mundial do Brincar é celebrado internacionalmente em 28 de maio, data instituída para reforçar que brincar é um direito fundamental de todas as crianças, essencial para o desenvolvimento cognitivo, físico e emocional. No Brasil, o Dia Nacional do Brincar também é celebrado na mesma data, e as comemorações costumam se estender por toda a Semana Mundial do Brincar.

A expectativa da administração municipal é de que esta semana seja repleta de encantamento, descobertas, alegria e memórias afetivas para os pequenos estudantes da rede municipal de Nova Odessa.