O time foi campeão da Champions League 2026. A decisão foi para os pênaltis depois de empate em 1 a 1 no tempo normal e prorrogação.

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O Arsenal marcou o primeiro gol da partida logo no início do primeiro tempo. Após o gol do time inglês, o PSG obteve domínio da posse da bola, mas não levou perigo ao goleiro. O primeiro tempo foi marcado pelo Arsenal defendendo e o PSG sem condições de criar lances de perigo.

O segundo tempo voltou como terminou o primeiro, com o time francês cercando a área do time inglês. Aos 15, o arbitro marcou penalti para o PSG em cima de Kvaratskhelia. Dembélé foi pra bola e anotou o gol de empate.

O PSG buscava o bicampeonato e o Arsenal o título inédito.

Pênaltis e título

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