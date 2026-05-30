Em meio à correria do dia a dia, uma cena simples chamou a atenção do portal Novo Momento nesta manhã de quinta-feira (28), nas proximidades do Parque Araçariguama, em Santa Bárbara d’Oeste.

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Um homem em situação de rua seguia seu caminho com o carrinho de pertences e, ao lado dele, um companheiro fiel: um cachorro que parecia caminhar não apenas junto, mas por amizade verdadeira.

Às vezes, a vida mostra que não é sobre o que temos, mas sobre quem permanece ao nosso lado nos momentos mais difíceis. A lealdade não escolhe condição social, endereço ou aparência. Ela apenas existe. ❤️

Que esta cena nos faça refletir mais sobre empatia, companheirismo e humanidade.

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