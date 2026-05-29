Evento que celebra a cultura Letã, dos fundadores da cidade, será realizado no final de semana dos dias 6 e 7 de junho

A partir deste ano, a tradicional Festa Ligo, realizada anualmente em Nova Odessa, faz parte do calendário oficial de eventos do município. A lei 3.908/26, de autoria da vereadora Priscila Peterlevitz (União Brasil), sancionada pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD) em abril, instituiu a festa no calendário municipal.

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“Desde a minha infância eu participo dos eventos organizados pela comunidade Leta, e é um motivo de satisfação poder contribuir para divulgação da cultura Letã e fortalecer o turismo cultural de nossa cidade”, diz a autora do projeto de lei.

O evento acontece no Centro Cultural Leto de Nova Odessa, nos dias 6 e 7 de junho. O espaço será aberto ao público no sábado a partir das 15h, com oficinas temáticas e rodas de conversa. A abertura da praça de alimentação e da programação cultural acontece às 17h.

Programação Festa Ligo

A programação deste ano contará com músicos tradicionais vindos diretamente da Letônia, apresentações de danças folclóricas, apresentação do Coral Leto do Brasil, roda de conversa sobre a história da imigração letã e a formação de Nova Odessa e uma oficina de coroas de flores.

Segundo material de divulgação do evento, a Festa Līgo nasceu a partir da tradição dos Jāņi, que marcam a noite mais curta e do dia mais longo do ano, entre os dias 20 e 23 de junho, no auge do verão europeu. No Brasil, a festa acontece no inverno, próximo da noite mais longa do ano. Mesmo assim, os imigrantes letões trouxeram essa tradição consigo e a preservaram por gerações.

Em Nova Odessa, a comunidade letã manteve essa celebração viva dentro das famílias e da comunidade. A partir de 2014, a Festa Līgo passou a ser aberta ao público e se tornou o maior evento da comunidade letã na cidade, criando uma ponte cultural entre Brasil e Letônia.

No domingo, 7 de junho, ainda dentro do evento, acontece a 4ª Līgo Running, uma corrida que celebra a cultura e integra esporte, comunidade e tradição. Após a corrida, o público também poderá participar de um almoço tradicional de galeto com música típica.