O grupo de alimentação – bares, restaurantes e outros comércios ligados ao setor – da Região Metropolitana de Campinas (RMC) voltou a registrar saldo positivo de empregos em abril, pelo terceiro mês consecutivo. Os dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que 354 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos pelo grupo Alimentação.

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O número é a diferença entre contratações e demissões no período. As novas vagas criadas em abril nas 20 cidades que formam a RMC representam 1,7% dos postos do segmento no Estado de São Paulo.

Bares em alta

Segundo o Caged, o setor registrou 3.495 admissões e 3.150 demissões em abril, o que resultou no saldo positivo. Com as 345 novas contratações de abril, o grupo de alimentação fora do lar já acumula um saldo significativo de 1.585 novos empregos formais no acumulado de 2026.

Em abril 14 municípios, ante 11 de março, tiveram mais admissões que admissões, fechando o mês com saldo positivo. Os destaques foram Indaiatuba (138), Campinas (94), Holambra (50), Valinhos (38) e Sumaré (36). Seis municípios tiveram saldo negativo: Santa Bárbara D’Oeste (15), Jaguariúna (14), Hortolândia (9), Americana (4), Pedreira (3) e Cosmópolis (2).

Em quatro meses de 2026, o setor de bares e restaurantes acumula um saldo de 1.585 vagas criadas, o que mostra um dinamismo do segmento neste início de ano. No mesmo período de 2025 o saldo acumulado foi 471 novos postos na RMC.

André Mandetta, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) RMC, diz que os números de 2026 são bastante positivos. “Em abril, mesmo com uma desaceleração na comparação a março, o setor conseguiu criar 354 postos, ante 49 do mesmo mês do ano passado, um saldo muito forte”, afirma ele. “O saldo acumulado neste ano também é muito positivo, o que mostra a resiliência do setor em momentos de crise e alto endividamento da população, o que afeta a economia como um todo”, acrescenta.

Mandetta também ressalta a força e importância do setor de bares e restaurantes dentro do Estado de São Paulo. A região conta atualmente com 34.917 empresas abertas no setor, de acordo com o IPC Maps. “Representar 1,7% das 20.202 vagas no Estado no mês é bastante significativo, quando você fala no conjunto de 20 cidades de um total de 645 de todo o Estado”, complementa.

Vendas em crescem 3,4% em abril, aponta Índice Abrasel-Stone

As vendas no setor de bares e restaurantes cresceram 3,4% em abril, em comparação com o mês anterior. Em relação ao mesmo período de 2025, o crescimento foi ainda maior, de 8,2%, marcando o sétimo mês consecutivo em que o setor opera em patamar igual ou superior ao do ano passado. Os dados são do Índice Abrasel-Stone, relatório mensal divulgado pela Stone, principal aliada do empreendedor brasileiro, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Quando analisado somente o Estado de São Paulo, o índice foi ainda maior, de 10%.