DAE Americana investe na redução de perdas com macro-medidores e VRPs

O Departamento de Água e Esgoto investirá aproximadamente R$ 1,37 milhão para instalar equipamentos que medem vazão e Válvulas Redutoras de Pressão

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana publicou no Diário Oficial de terça-feira (26) o edital de abertura de licitação para contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de macromedidores de vazão e Válvulas Redutoras de Pressão (VRPs), além da execução de obras para delimitação das áreas de influência no sistema de distribuição de água do município. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 1,37 milhão, com recursos próprios da autarquia e prazo de execução previsto de quatro meses.

As intervenções integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro das operações Perda Mínima, Pressão sob Controle e Olhos na Rede, voltadas à modernização do sistema de abastecimento, redução de perdas de água, melhoria do controle operacional e aumento da eficiência da distribuição.

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Entre as ações previstas estão a instalação de novos macromedidores em reservatórios que ainda não possuem os equipamentos e nas saídas das Estações de Tratamento de Água (ETAs), permitindo maior precisão no monitoramento dos volumes tratados e distribuídos no município. Atualmente, parte do sistema ainda opera com estimativas de vazão, o que reduz a precisão das informações operacionais utilizadas na gestão do abastecimento.

Os novos macromedidores serão implantados nos reservatórios do São Vito, Centro, Santa Catarina, Santa Maria, São Roque, Parque Novo Mundo, Alvorada, Jardim Brasil, Jardim Letônia e Praia Azul, além das saídas de filtragem das ETAs 1 e 2.

Reduzir a pressão

Já as Válvulas Redutoras de Pressão serão instaladas nas regiões atendidas pelos Centros de Reservação CR-13, do Jardim Letônia, e CR-14, da Praia Azul, áreas que vêm recebendo uma série de melhorias operacionais para redução de perdas, controle de pressão e modernização da distribuição de água. Também está prevista a recuperação de duas válvulas já existentes no sistema.

Segundo o DAE, as VRPs são fundamentais para diminuir esforços excessivos nas redes de distribuição, reduzindo rompimentos, vazamentos ocultos, custos operacionais e interrupções no abastecimento.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou que os investimentos fazem parte do planejamento de modernização do sistema de abastecimento desenvolvido pela autarquia. “Estamos avançando em mais uma etapa importante do programa de redução de perdas e modernização operacional do DAE. Esses equipamentos vão ampliar o controle do sistema, melhorar a gestão da distribuição e contribuir diretamente para a redução de vazamentos e desperdícios. É um investimento estratégico, realizado com recursos próprios, dentro do compromisso do prefeito Chico Sardelli de fortalecer a infraestrutura de saneamento de Americana”, afirmou.

O edital prevê a instalação de 33 macromedidores e sete válvulas redutoras de pressão, além das intervenções necessárias para adequação hidráulica e delimitação das áreas de influência dos equipamentos. A abertura das propostas das empresas interessadas está marcada para o dia 12 de junho.

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