A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (30) um mutirão para atendimento de pacientes nas especialidades de ortopedia e oftalmologia. Os atendimentos, exclusivamente por agendamento, serão realizados no Núcleo de Especialidades, localizado na Rua Goiânia, nº 80, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

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O Núcleo aguarda a presença de 330 pacientes, sendo 280 atendimentos em ortopedia e 50 em oftalmologia. Os pacientes estão sendo contatados pelo call center da regulação municipal para confirmação do agendamento. Quem não puder comparecer deve informar a ausência durante o contato realizado pela Prefeitura, para que a vaga possa ser destinada a outra pessoa.

Mutirão em Americana

O mutirão integra a Oferta de Cuidados Integrados (OCI), estratégia do Ministério da Saúde voltada à ampliação do acesso e à agilização de diagnósticos no Sistema Único de Saúde (SUS). O modelo concentra consultas e exames em um mesmo local, reduzindo o tempo de espera dos pacientes, otimizando recursos, qualificando o cuidado e melhorando os fluxos de atendimento.

“Logo após o mutirão Mil Cuidados Em Um Dia, o americanense terá outra oportunidade para cuidar de sua saúde, agora em duas especialidades. Americana segue se consolidando como referência estadual e nacional na implantação da OCI e a Prefeitura busca fortalecer o acesso do cidadão a serviços especializados”, disse o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner.