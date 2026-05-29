A Prefeitura de Sumaré registrou resultados positivos no primeiro quadrimestre de 2026 com as ações desenvolvidas em parceria com o Sebrae e o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)- por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico.

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O levantamento técnico elaborado pelo Departamento de Economia da Secretaria aponta o fortalecimento das políticas públicas voltadas à geração de emprego, incentivo ao empreendedorismo, ampliação da renda e desenvolvimento econômico sustentável do município.

Entre janeiro e abril deste ano, o Sebrae Sumaré contabilizou 1.073 atendimentos, consolidando sua atuação como importante ferramenta de apoio aos pequenos negócios e estímulo à cultura empreendedora na cidade.

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) foram responsáveis por 669 atendimentos, representando 62,35% da demanda total, cenário que demonstra o crescimento do empreendedorismo como alternativa de geração de renda, independência financeira e fortalecimento da economia local.

O levantamento aponta ainda que 403 pessoas físicas procuraram o serviço em busca de orientações relacionadas à abertura de empresas, regularização de atividades, capacitações e suporte técnico, indicando potencial de expansão do ambiente empreendedor em Sumaré.

Somente no mês de abril, o Sebrae registrou 305 atendimentos, sendo 265 destinados aos MEIs, o equivalente a aproximadamente 86,9% da demanda mensal. Os números reforçam o protagonismo dos pequenos negócios na movimentação da economia sumareense.

Na área de empregabilidade, o PAT Sumaré manteve forte atuação na intermediação entre trabalhadores e empresas. Durante o primeiro quadrimestre de 2026, foram realizados 3.389 atendimentos, além de 1.912 encaminhamentos para vagas de emprego, 1.348 oportunidades captadas junto às empresas e 143 colocações efetivadas no mercado formal de trabalho.

Apenas no mês de abril, o órgão contabilizou 776 atendimentos, 487 cartas de encaminhamento, 350 vagas captadas e 42 trabalhadores inseridos no mercado de trabalho, demonstrando a elevada capacidade operacional do serviço e o fortalecimento das políticas públicas de empregabilidade no município.

Relatório parceria com Sebrae

O relatório destaca ainda que a atuação integrada entre PAT e Sebrae contribui diretamente para o fortalecimento do desenvolvimento econômico local, promovendo um ambiente mais favorável à geração de empregos, ao crescimento dos pequenos negócios e à ampliação das oportunidades de renda para a população.

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, ressaltou a importância dos resultados alcançados. “Os números mostram que Sumaré segue avançando na construção de uma economia mais forte, moderna e inclusiva. Estamos ampliando oportunidades, apoiando os empreendedores e criando condições para fortalecer a geração de emprego e renda. Nosso compromisso é continuar investindo em políticas públicas que promovam desenvolvimento e qualidade de vida para a população”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, destacou o trabalho integrado desenvolvido pela administração municipal. “Os resultados refletem planejamento, gestão eficiente e integração entre as equipes da Prefeitura. O fortalecimento do empreendedorismo e da empregabilidade contribui diretamente para o crescimento sustentável da cidade e para a melhoria da qualidade de vida da população”, destacou.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, enfatizou o papel estratégico dos serviços oferecidos à população. “O Sebrae e o PAT exercem funções fundamentais dentro da política de desenvolvimento econômico de Sumaré. Os indicadores demonstram que estamos ampliando oportunidades, fortalecendo os pequenos negócios, aproximando empresas dos trabalhadores e consolidando um ambiente econômico mais competitivo, inovador e gerador de desenvolvimento social”, ressaltou.

Segundo o relatório elaborado pelo Departamento de Economia, o monitoramento permanente dos indicadores fortalece a inteligência econômica da gestão pública, amplia a capacidade de planejamento institucional e permite direcionar ações cada vez mais eficientes voltadas à geração de oportunidades, crescimento sustentável e desenvolvimento social do município.

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