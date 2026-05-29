Com mais maturidade e vivendo sua versão mais empoderada, Ana Castela apresenta o álbum inédito “FIRE ARENA”, disponível a partir das 21h desta quinta-feira (28), em todas as plataformas musicais. O projeto marca uma virada na carreira da cantora ao traduzir sua evolução artística por meio de novas experiências musicais, sonoridade mais pop e reflexões sobre amor e vulnerabilidade nas letras.

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Trata-se do segundo disco de estúdio da artista e sucede “Let’s Go Rodeo”, ampliando a discografia que também reúne os projetos ao vivo “Boiadeira Internacional”, “Herança Boiadeira” e “Herança Boiadeira Rodeio”.

Ao longo de oito faixas inéditas, a sul-matogrossense entoa versos sobre amor, desilusão, liberdade feminina, amadurecimento emocional e, como não poderia faltar, conexão com o universo dos rodeios – ainda que sob uma estética mais moderna, em diálogo com sonoridades da música global.

“É um trabalho que mostra muito da mulher que eu sou hoje. Canto muito sobre a liberdade de ser eu mesma, numa vibe de força feminina mesmo”, reflete a artista. “Ao mesmo tempo, é um disco em que me permito ser vulnerável, sabe?”.

O álbum, que marca uma nova fase na carreira da boiadeira, traz uma sonoridade country mais madura, intensa e cheia de atitude. Produzido por Mateus Félix, o projeto foi desenvolvido ao longo de mais de cinco meses, com um trabalho minucioso de composição, arranjos, testes de timbres e mixagens, buscando elevar o padrão musical em relação aos trabalhos anteriores da cantora. Inspirado em referências do country norte-americano, o álbum aposta em guitarras marcantes, sintetizadores e uma estética sonora pensada para transmitir força e identidade.

“A gente queria ouvir esse álbum e ver uma Ana Castela 2.0, mais madura nas letras, nas melodias, nos arranjos e no som”, destaca Mateus Félix.

O produtor também revela que o processo foi extremamente detalhado: “Teve música que ganhou até três arranjos diferentes para entendermos qual era o melhor caminho. Cada faixa foi mixada pelo menos oito vezes até chegarmos no resultado que queríamos”. Com participação ativa de Ana Castela em toda a construção artística, “FIRE ARENA” ainda contou com músicos internacionais e mixagem assinada por João Milliet e Pedro Peixoto, vencedores do Grammy, reforçando a proposta de um álbum com qualidade e identidade internacional.

ANA CASTELA 2.0

Na inaugural “É Que Eu Não Te Esqueci”, Ana se utiliza de um pop rock poderoso para revelar seu lado mais intenso. “Seus olhos castanhos já não me balançam tanto / Seu sorriso lindo nem me hipnotiza mais / Se eu não tivesse mentindo ia ser bom demais”, cantam os versos que antecedem o refrão intenso e melódico da canção.

Em clima mais leve, “Vou Vender o Meu Chapéu” narra a dor de um término com mais bom humor. Em música embalada pelos violinos que habitam o imaginário do country estadunidense, Ana avisa: “Eu vou vender o meu chapéu / Vender minha bota / Anunciar tudo que já me fez feliz / Eu não quero ter mais nada que lembre quem não me quis”. Aqui, abrir mão de elementos tão amados pela artista serve para exorcizar os fantasmas de um relacionamento mal-sucedido. “Meu Erro” habita no mesmo universo, narrando um amor que já acabou – e dói de ser lembrado. Mas que foi lindo enquanto durou.

Já “Eu Não Vou Mudar”, por sua vez, diz à que veio logo nos primeiros segundos, ao revelar o som de uma guitarra sendo ligada a um amplificador. O instrumento musical, aqui no timbre típico da western music, é protagonista na produção. Cheia de personalidade, a faixa reforça o protagonismo de Ana em sua própria história: por mais apaixonada que esteja, ela não vai mudar quem é para agradar ninguém.

“‘Eu Não Vou Mudar’ é muito representativa desse disco. É sobre protagonismo feminino, claro, sobre se amar acima de tudo. E vem no embalo desse country pop que tem muito a ver com os sons que eu tenho curtido”, explica a cantora.

Mais elementos dessa sonoridade surgem em “Hoje Tem Rodeio”, música marcada pelo banjo. Mas que transporta o ouvinte para a pista de dança, assim que estoura o refrão. “A galera do chapéu já tá sem freio”, avisa a letra. A canção ganhou um videoclipe, lançado de surpresa na última quarta-feira (27), que transmite a energia da festa com linguagem pop. “É Bom Demais” ecoa o mesmo clima, traduzindo em música a energia de espetáculo e multidão das arenas de rodeio.

Sem medo de ser romântica, “Fire Arena” apresenta algumas das letras mais esperançosas da discografia de Ana Castela. É o caso de “Não Depende Só de Mim”, que canta um amor que, por enquanto, é platônico. Mas que, se depender do eu-lírico, tem tudo para florescer.

Mas nem tudo é sofrência. Encerrando o álbum, “Rodeio Acabou” apresenta uma Ana Castela mais madura diante das frustrações amorosas. Num mix de narração cinematográfica com desabafo bem-humorado, ela introduz uma história de desilusão. E avisa: “Achei que só acontecia em novela. Mas aconteceu aqui, nessa cidade pequena”.

Com “FIRE ARENA”, Ana Castela reafirma sua capacidade de dialogar com diferentes públicos e estilos, equilibrando a força do country com elementos pop. O resultado é um trabalho que representa não só a nova fase da cantora, mas também um retrato autêntico das suas inspirações e referências artísticas.

TRACKLIST: “FIRE ARENA”

1. É Que Eu Não Te Esqueci

2. Eu Não Vou Mudar

3. Hoje Tem Rodeio

4. Vou Vender o Meu Chapéu

5. Não Depende Só de Mim

6. É Bom Demais

7. Meu Erro

8. Rodeio Acabou

FICHA TÉCNICA: “FIRE ARENA”

Produtor Executivo: Raphael Soares, Rodolfo Alessi

Produção Musical: Mateus Félix

Engenheiro de Gravação: Artur Vienna

Engenheiro de Mixagem: João Milliet

Engenheiro de Masterização: João Milliet

Produtor Fonográfico: Boiadeira Music LTDA

1. É Que Eu Não Te Esqueci

Composição: Mateus Félix, Léo Souzza, Ana Castela, Giovani Avelar, Rapha Soares

Produção: Mateus Félix

2. Eu Não Vou Mudar

Composição: Mateus Félix, Léo Souzza, Gui Ferraz, Giovani Avelar, Rodolfo Alessi

Produção: Mateus Félix

3. Hoje Tem Rodeio

Composição: Mateus Félix, Léo Souzza, Gui Ferraz, Giovani Avelar, Rodolfo Alessi

Produção: Mateus Félix

4. Vou Vender o Meu Chapéu

Composição: Mateus Félix, Léo Souzza, BeatWill (Marcio Wilson Farina Leite), Giovani

Avelar, Rodolfo Alessi, Rapha Soares, Tiago Marcelo

Produção: Mateus Félix

5. Não Depende Só de Mim

Composição: Mateus Félix, Léo Souzza, Gui Ferraz, Giovani Avelar

Produção: Mateus Félix

6. É Bom Demais

Composição: Mateus Félix, Léo Souzza, Gui Ferraz, Giovani Avelar, Rodolfo Alessi

Produção: Mateus Félix

7. Meu Erro

Composição: Thales Lessa, Mateus Félix, Léo Souzza

Produção: Mateus Félix

8. Rodeio Acabou

Composição: Camila Mores, Cleyton Pekois, Ana Castela, Renato Campero

Produção: Eduardo Godoy