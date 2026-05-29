O União Brasil oficializou a pré-candidatura de Décio Marmirolli a deputado estadual. O anúncio foi realizado nesta semana durante encontro com o presidente estadual da legenda, deputado federal Alexandre Leite, que confirmou o apoio do partido.

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Décio Marmirolli foi candidato a vice de William Souza (PT) na eleição de 2024 e vai concorrer diretamente com ele este ano. A disputa para estadual em Sumaré deve ter 5 nomes ‘fortes’ e o mandato do deputado estadual Dirceu Dalben (PSD) sob risco.

Durante a reunião, Alexandre Leite destacou que Décio passa a representar oficialmente o União Brasil em Sumaré e na região, reforçando a confiança da legenda em seu nome, seu histórico e o alinhamento com os princípios defendidos pelo partido no Estado de São Paulo.

“Em Sumaré e região, o Décio representa o União Brasil e os nossos princípios, princípios conservadores e de direita que defendemos no Estado de São Paulo. Ele tem o nosso aval para iniciar essa caminhada e contará com todo o apoio e estrutura do partido”, afirmou Alexandre Leite.

Ao receber a oficialização da pré-candidatura, Décio Marmirolli agradeceu a confiança da direção estadual e destacou a responsabilidade de representar o partido na disputa eleitoral.

Fala Décio Marmirolli

“Recebo essa chancela com muita honra e senso de responsabilidade. Acredito no União Brasil, acredito no trabalho que o deputado Alexandre Leite realiza em Brasília e estou preparado para trabalhar por uma Sumaré melhor, por nossa região e por um Estado de São Paulo cada vez mais forte”, declarou Décio.

Com a homologação da pré-candidatura, Décio Marmirolli passa a intensificar sua agenda política e as articulações regionais visando a construção de um projeto voltado ao desenvolvimento de Sumaré, da Região Metropolitana de Campinas e de todo o estado.