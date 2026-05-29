4 procurados da Justiça são pegos pela PM em Hortolândia

Quatro procurados da Justiça são pegos pela PM em Hortolândia

Ações do 48º BPM/I resultaram em quatro prisões em menos de um dia; crimes envolvem tráfico de drogas, roubo, lesão corporal e furto

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou quatro capturas de procurados pela Justiça entre a tarde e a noite desta quinta-feira (28), em Hortolândia. As ocorrências aconteceram em diferentes pontos do Jardim Amanda e Jardim das Colinas e resultaram na prisão de homens investigados ou condenados por crimes como tráfico de drogas, roubo, lesão corporal e furto.

A primeira ocorrência foi registrada na Avenida Brasil, no Jardim Amanda. Durante patrulhamento, policiais militares suspeitaram da atitude de um homem de 31 anos que carregava um saco preto e tentou se esconder atrás de um veículo ao perceber a aproximação da viatura.

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Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado, sendo constatado que ele carregava materiais recicláveis. No entanto, consulta via COPOM apontou um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes. O homem foi conduzido ao 2º Distrito Policial de Hortolândia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Pouco depois, outra equipe da PM realizava patrulhamento pela Rua Rodrigues Alves, também no Jardim Amanda, quando visualizou um indivíduo de 38 anos em atitude suspeita, aparentando portar um volume na cintura.

Durante a revista, os policiais constataram que o objeto era apenas um aparelho celular, porém a consulta aos sistemas policiais revelou um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal). O homem também foi encaminhado ao 2º Distrito Policial e permaneceu preso.

Dia e noite

Já durante a noite, uma nova captura ocorreu na Rua Elis Regina, no Jardim Amanda. Policiais avistaram um homem em local conhecido pela prática de tráfico de drogas. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito mudou repentinamente de direção e dispensou um objeto no chão, o que motivou a abordagem.

Nada de ilícito foi localizado, mas após consulta criminal foi constatado um mandado de prisão em aberto por lesão corporal (artigo 129 do Código Penal). O homem, de 45 anos, apresentou inclusive documento profissional da OAB antes de ser conduzido ao Plantão Policial de Hortolândia, onde permaneceu preso.

A quarta captura aconteceu na Avenida Tereza Ana Cecon Breda, no Jardim das Colinas. Após denúncia anônima sobre o paradeiro de um procurado pela Justiça, equipes policiais localizaram um homem de 37 anos na área de lazer de um condomínio residencial.

Durante a abordagem, os policiais confirmaram a existência de mandado de prisão em aberto pelo crime de furto (artigo 155 do Código Penal). Segundo a PM, o homem alegou desconhecer a ordem judicial. Ele foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.

As quatro ocorrências foram registradas pelo 48º BPM/I em um intervalo de poucas horas, reforçando ações de patrulhamento ostensivo e cumprimento de mandados judiciais na região de Hortolândia.

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