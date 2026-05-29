Parque Dorothy será preparado para receber o Hortolendo 2026, que acontecerá no domingo

Quem frequenta o Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, no Jd. Nossa Senhora de Fátima, precisa estar atento a este aviso da Prefeitura. A área de convivência e lazer estará temporariamente fechada, neste sábado (30/05).

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Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, a medida é necessária para que o parque seja preparado para receber o Hortolendo 2026, festa literária realizada anualmente pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

O Parque Dorothy será reaberto neste domingo (31/05), a partir das 10h.

O Parque está localizado na Rua Manoel Antônio da Silva, 415.