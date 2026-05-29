O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou, na tarde desta quinta-feira (28), a Cidade Mirim do projeto EducaTrânsito, estrutura construída na sede da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), na Avenida Bandeirantes, nº 600. O espaço será utilizado para o desenvolvimento de atividades lúdicas e educativas de trânsito junto às crianças matriculadas em escolas do município.

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A minicidade conta com ruas, calçadas, praça, ciclovia, ponto de ônibus, mobiliário urbano (bancos, mesas e lixeiras), iluminação e sinalizações viárias de solo, incluindo faixas de pedestres, faixas de retenção, lombofaixas, semáforos, símbolos e legendas. A Cidade Mirim também recebeu paisagismo, portal de entrada e identidade visual.

A execução do projeto foi viabilizada com o apoio da FAM (Faculdade de Americana) e a parceria das empresas Zayco Concreto Armado, Intrax Mídia, SER, R3 e Consórcio Sinaliza Americana.

Chico e a Cidade Mirim

“O projeto EducaTrânsito vai promover a educação viária para que nossas crianças possam, desde cedo, aprender sobre as sinalizações, a importância da humanização e da boa convivência para um trânsito seguro nas vias públicas da cidade, preparando as futuras gerações. Construímos uma minicidade, com praça e ruas, para a realização das aulas práticas, simulando o sistema viário, promovendo a cidadania e formando cidadãos mais conscientes. Agradecemos às empresas parceiras neste projeto, à equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, ao secretário Adriano Camargo Neves, familiares dos homenageados e a todos que colaboraram dia a dia para fazer uma cidade melhor”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir Demarchi destacou a importância do projeto para o aprendizado das futuras gerações. “A Cidade Mirim é uma das nossas conquistas, uma minicidade que tem todos os equipamentos do sistema viário, para que as crianças tenham a oportunidade de conhecer o funcionamento da estrutura de trânsito e, principalmente, o respeito e a empatia pelo outro. Parabéns a todos os funcionários e às empresas parceiras nesta ação em benefício da educação viária e de toda a população”, enfatizou.

O espaço disponibiliza sala para aulas teóricas, sanitários com acessibilidade e depósito de materiais, estruturas montadas em três contêineres. A Cidade Mirim foi entregue dentro da programação da campanha Maio Amarelo, que tem como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

Em homenagem a pessoas que exerceram um trabalho relevante para o município, as ruas da minicidade receberam os nomes de Sued Crivellani (servidor), Eraldo Camargo (ex-secretário adjunto da Utransv), Nilton Tito de Moraes, o Jacaré (servidor), Mitsuo Okada (servidor) e José Ovídio Feria (servidor). Já a praça da Cidade Mirim recebeu o nome do servidor Antônio Carlos Giongo.

“Este projeto é um sonho realizado. A Cidade Mirim é um investimento da gestão Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi em cidadania e qualidade de vida. O projeto EducaTrânsito desenvolverá a educação, o planejamento e a conscientização junto às crianças, reforçando e incentivando atitudes positivas e seguras no trânsito. As ações promovem a mobilidade urbana e a prevenção de acidentes. Com a contribuição das empresas parceiras conseguimos avançar e entregar esta minicidade, para que as crianças criem hábitos e comportamentos saudáveis no trânsito e possam se transformar em motoristas e pedestres responsáveis e adultos conscientes. Lembramos nesta entrega dos funcionários que se dedicaram ao cuidado e zelo pelos equipamentos públicos. Uma singela homenagem a eles e seus familiares”, ressaltou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“A Cidade Mirim do projeto EducaTrânsito é fundamental para a cidade. Teremos ações lúdicas com aulas práticas, que irão contribuir para que as crianças possam aprender brincando, no cenário instalado com ruas, carrinhos, bicicletas e sinalizações de trânsito. A entrega da estrutura faz parte da campanha Maio Amarelo, que estamos promovendo na cidade. Agradecemos à Guarda Municipal pelo apoio nas ações educativas e à Secretaria de Educação pela parceria no projeto”, completou o secretário adjunto da Unidade de Transportes e Sistema Viário, Marcelo Giongo.

Também participaram da solenidade o deputado federal David Soares; os vereadores Lucas Leoncine, Levi Rossi e Marcos Caetano; os secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Vinicius Ghizini (Educação e Cultura e Turismo), Vinicius Zerbetto (Gestão de Convênios) e Andréa Cristina Fernandes Gonçales (Meio Ambiente); o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana), Fábio Renato de Oliveira; o presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Júlio César Santos da Silva (Kifú); o diretor da Faculdade de Americana (FAM), Gustavo Azzolini, além de representantes das empresas parceiras do projeto — Zayco Concreto Armado, Intrax Mídia, SER, R3 e Consórcio Sinaliza Americana.