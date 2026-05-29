Um homem que estava em uma adega pra comprar droga acabou detido por agentes da Guarda Municipal no começo da noite desta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste.

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O caso aconteceu no Jd Europa e o homem só foi detido porque devia para a Justiça.

Abaixo a resenha da Guarda Municipal

Detido na Adega

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 04

.🚨GCM EDMILSON

.🚨GCM WASHINGTON

.🚨GCM GOMES

.📍DATA: 28 de maio de 2026

.📍HORA: 19:15

.📍LOCAL: Bélgica n°1735 JD Europa.

🛑 Captura de indivíduo procurado pela Justiça

Esta equipe de Apoio Tático estava em patrulhamento preventivo pela área de lazer do Projeto “Quali Vida”, situada no Jardim Europa. Em ato contínuo, prosseguimos com o patrulhamento pelas vias do bairro, quando, pela Rua Bélgica, nº 1755, visualizamos o indivíduo posteriormente identificado como P. M. dos S. de 30 anos, defronte a uma adega conhecida como ponto de venda de entorpecentes.

Ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo passou a caminhar rapidamente, demonstrando comportamento evasivo. Diante da fundada suspeita, a equipe retornou para realizar a abordagem, momento em que o indivíduo empreendeu fuga a pé, pulando o muro da residência nº 1735, situada na Rua Bélgica, sendo acompanhado e alcançado pela equipe nos fundos do imóvel.

Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Em seguida, foi necessário o uso de algemas, conforme prevê o Decreto Federal nº 8.858/2016, visando restringir risco de fuga e garantir a segurança da equipe e do detido.

Questionado sobre o motivo da evasão, o indivíduo relatou ter ficado assustado, pois estaria tentando adquirir entorpecentes. Ao ser indagado sobre seus dados pessoais, recusou-se a fornecê-los, informando apenas o nome P. M. dos S.

Foi realizada consulta via sistema Muralha, através do aplicativo Leitura Fácil, sendo constatado mandado de prisão em aberto em desfavor de P.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada ao escrivão de polícia, que retransmitiu os fatos ao delegado de plantão. Após tomar ciência da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão de P. M. dos S., permanecendo este à disposição da Justiça.

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