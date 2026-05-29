O vereador Rony Tavares protocolou o Requerimento nº 323/2026, por meio do qual solicita informações da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste sobre o atendimento telefônico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

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Segundo o parlamentar, diversos munícipes relataram dificuldades para entrar em contato com a pasta pelo telefone (19) 3459-1480. De acordo com as reclamações recebidas pelo vereador, as ligações não estariam sendo atendidas, dificultando o acesso da população a serviços e informações oferecidos pela Secretaria.

No documento, Rony destaca que o canal telefônico é utilizado frequentemente para solicitações de poda e supressão de árvores, denúncias ambientais, esclarecimentos e outras demandas relacionadas ao meio ambiente.

O vereador também ressalta que a falta de atendimento adequado compromete a prestação dos serviços públicos e dificulta o acesso dos cidadãos aos órgãos da Administração Municipal.

Por meio do requerimento, o parlamentar questiona se a Prefeitura tem conhecimento das reclamações, quantos servidores estão atualmente responsáveis pelo atendimento telefônico e se existe controle das ligações recebidas e não atendidas nos últimos 12 meses.

Além disso, Rony Tavares pergunta se há deficiência de pessoal, equipamentos ou estrutura que esteja comprometendo o funcionamento do serviço e quais medidas estão sendo adotadas pela Administração Municipal para garantir o atendimento à população.

Fala Rony

“O cidadão precisa conseguir acessar os serviços públicos de forma rápida e eficiente. O atendimento telefônico é uma ferramenta importante de comunicação entre a população e a Prefeitura”, destacou o vereador.

O requerimento será encaminhado ao Poder Executivo para resposta oficial.

Viagem a Brasília garante R$ 600 mil em recursos para Santa Bárbara

A viagem do vereador Celso Ávila a Brasília, realizada em abril, já começa a trazer resultados para Santa Bárbara d’Oeste. O parlamentar anunciou a conquista de R$ 600 mil em emendas parlamentares destinadas ao município, com recursos voltados à saúde e ao Centro de Treinamento de Educação Inclusiva (CETI).

Uma das emendas já confirmadas oficialmente foi comunicada ao vereador na quarta-feira (27). O recurso, no valor de R$ 200 mil, foi destinado ao Fundo Municipal de Saúde por meio do deputado federal Paulinho da Força. A verba será utilizada para fortalecer os atendimentos da rede pública de saúde.

Segundo Celso Ávila, a agenda na capital federal teve como objetivo buscar investimentos e parcerias para áreas prioritárias do município, como saúde, inclusão e atendimento às famílias.

“Nosso trabalho em Brasília foi muito produtivo e já começa a trazer importantes conquistas para a cidade. Esses recursos chegam para fortalecer serviços essenciais e ampliar a estrutura e os atendimentos voltados à inclusão”, afirmou o vereador.

Além da verba destinada à saúde, outros R$ 400 mil conquistados durante a viagem foram direcionados ao CETI, reforçando o trabalho desenvolvido com crianças e famílias atendidas pelo centro.

Celso Ávila destacou ainda a importância do diálogo com deputados federais, ministérios e lideranças políticas para garantir investimentos à cidade.

“Seguimos trabalhando de forma séria e comprometida, buscando recursos e parcerias que contribuam para melhorar a qualidade de vida da população barbarense”, declarou.

O vereador informou que novas tratativas continuam em andamento em Brasília e que outros recursos poderão ser anunciados nos próximos meses.