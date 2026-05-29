Ação do último sábado atendeu a 72 crianças e adolescentes com vacinas contra influenza, Pólio, Dengue, HPV e outras; segunda etapa é no Jardim Santa Rita

A Prefeitura de Nova Odessa registrou 72 doses aplicadas no primeiro sábado de vacinação nas escolas para atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O mutirão aconteceu no último sábado (23/05), na EMEB Apparecida Rodrigues Prata, no Jardim São Francisco, e atendeu crianças e adolescentes com vacinas contra influenza e do Calendário Nacional, como Pólio, Tetraviral, Dengue, HPV, DTP (tríplice bacteriana) e Febre Amarela.

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A segunda e última etapa do mutirão será no próximo sábado (30/05), das 8h às 12h, na EMEB José Mário de Moraes, no Jardim Santa Rita. O atendimento é aberto a todas as crianças e adolescentes da cidade, independentemente de serem ou não alunos da unidade.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica e do Centro de Referência em Infectologia (CRI) de Nova Odessa, Paula Mestriner, destaca a importância da continuidade da ação. “Aplicamos 72 doses em uma única manhã, o que mostra que os responsáveis estão atentos à necessidade de manter a caderneta em dia. Agora, convidamos as famílias da região do Santa Rita para o próximo sábado. Vacinar é proteger”, afirma.

Vacinas

Assim como na primeira ação, estarão disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional para menores de 15 anos, incluindo as que protegem contra poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, hepatites, meningite, febre amarela, HPV, dengue e as vacinas de rotina da infância. Os responsáveis devem levar a caderneta de vacinação e um documento de identificação da criança ou adolescente.

A estratégia integra os esforços do município para ampliar as coberturas vacinais, que preocupam no público infantil. Dados da Vigilância Epidemiológica mostram que a cobertura da vacina influenza no município entre crianças foi de apenas 42,9% em 2025, e mais de 80% dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) notificados no ano passado ocorreram em pessoas sem nenhuma dose do imunizante.

A coordenadora Paula Mestriner lembra ainda que o Brasil é um país globalizado e que a circulação internacional de pessoas exige alerta máximo. “Manter altas coberturas vacinais é o que impede que doenças já eliminadas, como o sarampo e a poliomielite, voltem de forma sustentada. A vacinação é um compromisso coletivo”, ressalta.

Para quem não puder comparecer no sábado, as vacinas também estão disponíveis diariamente nas sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30.