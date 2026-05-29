Nova Odessa participa de Jogos com 74 atletas da Melhor Idade

Cerimônia de abertura acontece no dia 3 de junho; competições vão até dia 7 e cidade já conhece adversários de grupos em diversas modalidades

Na próxima quarta-feira (03/06), Nova Odessa estreia na etapa regional dos Jogos da Melhor Idade (JOMI) 2026, que segue até domingo (07/06) na cidade de São João da Boa Vista. A delegação novaodessense é composta de 74 atletas com 60 anos ou mais, do Programa Melhor Idade, e uma comissão técnica com 12 profissionais.

O município competirá em 10 modalidades esportivas, nas categorias masculina e feminina, com o objetivo de garantir vagas na fase estadual. A participação está sendo viabilizada pela Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

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Com base nos sorteios divulgados até agora pela organização dos jogos, Nova Odessa já conhece seus adversários na primeira fase de várias modalidades. Confira alguns grupos nas categorias A (60 – 64 anos), B (65 – 69 anos) e C (70 – 74 anos):

Dança de Salão Misto Categoria A (15 equipes): Nova Odessa está no grupo com Aguaí, Artur Nogueira, Bragança Paulista, Cordeirópolis, Itatiba, Leme, Valinhos, Águas de Lindóia, Atibaia, Campinas, Indaiatuba, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Serra Negra.

(15 equipes): Nova Odessa está no grupo com Aguaí, Artur Nogueira, Bragança Paulista, Cordeirópolis, Itatiba, Leme, Valinhos, Águas de Lindóia, Atibaia, Campinas, Indaiatuba, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Serra Negra. Dança de Salão Misto Categoria B (9 equipes): Nova Odessa está no grupo com Artur Nogueira, Bragança Paulista, Indaiatuba, Valinhos, Atibaia, Campinas, Jaguariúna e Sumaré.

(9 equipes): Nova Odessa está no grupo com Artur Nogueira, Bragança Paulista, Indaiatuba, Valinhos, Atibaia, Campinas, Jaguariúna e Sumaré. Coreografia Categoria B (16 equipes): Nova Odessa será a última equipe a se apresentar.

(16 equipes): Nova Odessa será a última equipe a se apresentar. Voleibol Feminino Categoria A (25 equipes, 8 grupos): Nova Odessa está no Grupo D com São João da Boa Vista e Pinhalzinho.

(25 equipes, 8 grupos): Nova Odessa está no Grupo D com São João da Boa Vista e Pinhalzinho. Voleibol Feminino Categoria B (18 equipes, 6 grupos): Nova Odessa Nova Odessa está no Grupo E com Limeira e Araras.

(18 equipes, 6 grupos): Nova Odessa Nova Odessa está no Grupo E com Limeira e Araras. Voleibol Masculino Categoria A (19 equipes, 6 grupos): Nova Odessa está no Grupo B com Limeira e Artur Nogueira.

(19 equipes, 6 grupos): Nova Odessa está no Grupo B com Limeira e Artur Nogueira. Voleibol Masculino Categoria B (17 equipes, 5 grupos): Nova Odessa está no Grupo A com Mogi Guaçu e Sumaré.

(17 equipes, 5 grupos): Nova Odessa está no Grupo A com Mogi Guaçu e Sumaré. Tenis de Mesa Categoria A (4 equipes): Nova Odessa está no grupo C com Campinas, Leme e Artur Nogueira.

(4 equipes): Nova Odessa está no grupo C com Campinas, Leme e Artur Nogueira. Dominó Feminino : Nova Odessa está no grupo G com Sumaré e Vargem.

: Nova Odessa está no grupo G com Sumaré e Vargem. Dominó Masculino : Nova Odessa está no grupo C com Águas da Prata, Tuiuti e Pedreira.

: Nova Odessa está no grupo C com Águas da Prata, Tuiuti e Pedreira. Malha : Nova Odessa está no grupo A com São João da Boa Vista e Leme.

: Nova Odessa está no grupo A com São João da Boa Vista e Leme. Truco Masculino : Nova Odessa está no grupo A com São João da Boa Vista, Campinas e Itatiba.

: Nova Odessa está no grupo A com São João da Boa Vista, Campinas e Itatiba. Truco Feminino : Nova Odessa está no grupo C com Leme e Mogi Mirim.

: Nova Odessa está no grupo C com Leme e Mogi Mirim. Buraco Feminino : Nova Odessa está no grupo E com Jaguariúna, Serra Negra e Tambaú.

: Nova Odessa está no grupo E com Jaguariúna, Serra Negra e Tambaú. Buraco Masculino: Nova Odessa está no grupo C com Bragança Paulista, Jaguariúna e Tambaú.

O sistema de disputa prevê a classificação dos dois primeiros de cada grupo, avançando para eliminatórias simples (mata-mata).

Além disso, Nova Odessa também confirmou participantes nas modalidades individuais: Atletismo Feminino B (com 16 municípios inscritos), Atletismo Masculino C (13 municípios inscritos) e Xadrez Feminino, que nesta edição terá categoria única.

O prefeito de Nova Odessa Cláudio Schooder, o Leitinho, destacou o orgulho da cidade em ver os atletas representando Nova Odessa. “Nossos idosos são exemplos de disposição e amor ao esporte. Eles treinaram duro durante o ano e agora vão mostrar para toda a região a força da nossa Melhor Idade. Desejo uma ótima competição e que voltem com muitas vitórias.”

Em 2025, Nova Odessa conquistou 5 medalhas (ouro no basquete 3×3 masculino, pratas no arremesso de peso com Lourival Silva e Maria Silva, bronze com Edmundo Corteze no arremesso e bronze no buraco masculino), terminando na 15ª colocação geral entre 39 cidades. Para 2026, a expectativa é ainda maior, com a delegação ampliando sua participação em modalidades coletivas e individuais.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade Rose Miranda, também registrou sua expectativa.”O Fundo Social é a casa do Programa Melhor Idade e ver a animação dos atletas, os uniformes novos e a energia positiva é gratificante. Tenho certeza de que faremos bonito novamente.”

Os JOMI são realizados pelo Governo do Estado de São Paulo e reúnem atletas acima de 60 anos de dezenas de cidades. A final estadual acontecerá também em São João da Boa Vista entre os dias 23 e 28 de setembro de 2026, para os classificados.

Trabalharão nos jogos os seguintes profissionais de Nova Odessa: Carine Piveta – técnica de vôlei; Rafael Turcato – chefe de delegação e técnico de malha e xadrez; Enéas Sirino – técnico de vôlei e atletismo; Viviane Azanha – coreografia e dança de salão; José Mauro Santos – técnico de vôlei; Ramiro de Oliveira Tomaz- técnico de tênis de mesa e vôlei; Joel Prado Guimarães – dominó, buraco e truco; Valdirene Martinez- monitora de vôlei e Maik Silva- zelador na escola; Valdirene Martinez- monitora de vôlei.

Os trabalhos ainda contam com o apoio do professor Roger Prado, responsável pelo cadastro dos atletas e relações nominais, e o suporte da equipe da Secretaria de Esportes, o secretário Ângelo Foroni, o secretário adjunto José Henrique de Carvalho e o diretor Daniel Fujiha.

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