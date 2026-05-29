Operação policial descobriu que garotas de Nova Odessa e Sumaré eram negociadas por homem- dupla em bar; até mesmo uma jovem de 15 anos, filha da mulher detida

Um caso policial revoltante foi descoberto na manhã desta sexta-feira (29) em Sumaré. Trabalho conjunto da Delegacia Polícia Civil de Nova Odessa, com o apoio da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Sumaré e da Guarda Municipal resultou na prisão de um homem e de uma mulher acusados de explorar sexualmente menores de idade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Uma adolescente de 15 anos, filha da mulher presa, era também explorada sexualmente em uma rede de prostituição infantojuvenil que atuava em Sumaré, conforme desdobramento da investigação da Polícia Civil sobre o caso. A jovem inclusive teria sido resgatada por policiais junto com outras menores de idade.

Os mandados judiciais foram cumpridos e as diligências das equipes policias realizadas nos bairros Campo Belo e Maria Antônia. A investigação aponta que os programas sexuais com as adolescentes eram negociados dentro de um bar e ocorreriam na casa do dono do estabelecimento.

De acordo com apurado, os valores cobrados pelos encontros giravam em torno de R$ 130 e R$ 150. O que mais revolta é a informação, passada pelo delegado responsável pelo caso, Edson Antônio dos Santos, de que a rede criminosa cobrava mais caro pelos encontros com as adolescentes, conforme preferência dos clientes.

Até o momento, a Polícia Civil identificou quatro vítimas de Nova Odessa e outras de Sumaré. Os dois suspeitos foram presos e encaminhados para a cadeia pública, onde aguardam a audiência de custódia. Celulares e computadores foram apreendidos e vão passar por perícia para tentar identificar os criminosos que compravam os programas sexuais.

.