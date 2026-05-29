O comunicador e articulador político Marcos Fontes oficializou sua entrada no Progressistas SP na última segunda-feira, a convite do deputado federal e presidente estadual da legenda, Maurício Neves. Reconhecido pela forte atuação política e eleitoral, M Fontes acumula resultados expressivos em campanhas no interior paulista.

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Como candidato a deputado, Marcos Fontes já alcançou mais de 16 mil votos. Nas eleições de 2024, teve papel decisivo na articulação do projeto que levou Dr. José à disputa pela Prefeitura, compondo a chapa como candidato a vice-prefeito. Juntos, alcançaram a marca de mais de 32 mil votos.

A chegada de Marcos ao Progressistas reforça o processo de fortalecimento partidário no estado, especialmente junto às lideranças do interior. Para Maurício Neves, a filiação representa um importante reforço político para a sigla.

Elogio a Marcos Fontes

“Marcos é um jovem dinâmico e em ascensão. Com sua competência e carisma, irá nos ajudar na condução partidária e política no interior”, destacou o presidente estadual do Progressistas SP.

Com a nova filiação, Marcos Fontes passa a integrar oficialmente o projeto político do Progressistas em São Paulo, ampliando sua participação nas articulações e no fortalecimento das pautas da legenda no estado.