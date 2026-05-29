MAC Americana tem inscrições de oficina gratuita sobre fotografia artística
O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana recebe, no dia 2 de junho (terça-feira), às 13h, a oficina “Fotografia como Território de Criação”, ministrada pela fotógrafa, arte-educadora e produtora cultural Natália Tonda. A participação é gratuita e as inscrições estão abertas. Podem participar pessoas com 12 anos ou mais. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.
Com uma abordagem que vai além do registro técnico, a oficina convida iniciantes e pessoas com experiência prévia a explorarem a fotografia como linguagem artística. Durante a atividade, os participantes aprenderão técnicas, experimentarão diferentes estilos e desenvolverão o próprio olhar crítico e criativo a partir de referências e exercícios. A proposta é levar os participantes a descobrir novas formas de enxergar e registrar o mundo, transformando ideias em imagens.
Natália Tonda trabalha como oficineira e professora em instituições como Senac, Museu da Imagem e do Som (MIS) e escolas de Ensino Médio. Atuou como produtora nos seminários MASP, trabalhou como fotógrafa da 29º Bienal de Artes de São Paulo e com produção cultural na exposição “Em nome dos Artistas” – Bienal de São Paulo, e na Ação Educativa do Instituto Tomie Ohtake. Atualmente ministra oficinas e cursos de fotografia, além de atuar como fotógrafa freelancer para projetos educativos e documentários.
“Estão todos convidados a participar da atividade formativa promovida no município em parceria entre a Prefeitura e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo, dentro do Programa Pontos MIS”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (19) 3408-4825 ou pelo e-mail [email protected].
