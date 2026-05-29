DAE instala válvulas e água pode oscilar na região do Zanaga

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana segue avançando com a instalação das Válvulas Redutoras de Pressão (VRPs) na região atendida pelo Centro de Reservação CR-12, no Zanaga, dentro do conjunto de obras de reforço e modernização do sistema de abastecimento voltado à redução de perdas de água e controle operacional da rede.

Os serviços serão executados em diferentes pontos da região entre os dias 28 de maio e 3 de junho. Durante a execução das intervenções, poderá ocorrer intermitência no abastecimento nas proximidades dos locais atendidos, principalmente no período da tarde.

Nesta quinta-feira foi realizada a instalação da VRP 3 na Rua Cândido Portinari, próximo ao número 766, no Antônio Zanaga.

Na segunda-feira (1º), os trabalhos seguem para a instalação da VRP 4, também na Rua Cândido Portinari, próximo ao número 990, ainda na região do Antônio Zanaga.

Já na terça-feira (2), a intervenção ocorrerá na Rua Domingos Piloto, esquina com a Rua João Berni, na Vila Bela, para instalação da VRP 5.

Por fim, na quarta-feira (3), será executada a instalação da VRP 6 na Rua do Acetato, número 189, no Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar.

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As válvulas redutoras de pressão são equipamentos instalados na rede de distribuição para controlar e equilibrar a pressão da água, reduzindo rompimentos, vazamentos e desperdícios. As intervenções fazem parte do conjunto de melhorias executadas no setor do CR-12, que também contempla implantação de novas redes em PEAD por Método Não Destrutivo (MND), instalação de macromedidores e válvulas de controle.

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, as novas etapas representam um avanço importante dentro do planejamento técnico da autarquia para modernização do sistema. “As VRPs são fundamentais para melhorar o equilíbrio operacional da rede, reduzir perdas de água e aumentar a estabilidade do abastecimento. Estamos avançando de forma programada em mais uma etapa importante desse conjunto de melhorias na região do Zanaga”, destacou.

As ações integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro das frentes Operação Perda Mínima e Pressão sob Controle, beneficiando moradores das regiões do Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Vila Bela, Jardim Nossa Senhora Aparecida e Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar.

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