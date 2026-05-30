Campanha do Agasalho Pet: Americana tem 6 pontos para entrega de doações

A Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Meio Ambiente, de Saúde e Comunicação e Tecnologia da Informação, está apoiando a realização da Campanha do Agasalho Pet.

A iniciativa é voltada à arrecadação de cobertores, roupinhas pet, casinhas, ração e sachês, que serão destinados aos animais atendidos pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e a protetores independentes. Ao todo, o município conta com seis pontos de entrega para as doações.

A campanha vai até 31 de julho e atende a uma indicação da vereadora Roberta Lima. As doações podem ser entregues, das 9h às 16h, nos seguintes endereços:

• Paço Municipal – Avenida Brasil, 85, Centro

• Casa da Agricultura – Rua dos Estudantes, 292, Cordenonsi

• Secretaria de Meio Ambiente – Rua Florindo Cibin, 435, Jardim São Paulo

• CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) – Avenida Heitor Siqueira, 1.520, Jardim da Mata

• Câmara Municipal – Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1.835, Jardim Miriam

• Parque Ecológico – Avenida Brasil, 2.525, Jardim Ipiranga

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Responsabilidade

“Cuidar da saúde também é olhar com responsabilidade para o bem-estar animal, que impacta diretamente o ambiente em que vivemos. A Campanha do Agasalho Pet é uma ação solidária que reforça nosso compromisso com a saúde pública e com a causa animal. A parceria com a vereadora Roberta e o envolvimento da sociedade são muito importantes para nossa cidade”, avaliou o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

A vereadora Roberta Lima reforçou que a chegada do frio acende um alerta importante. “Muitos animais, principalmente os resgatados e os que vivem em situação de vulnerabilidade, sofrem com as baixas temperaturas, assim como os humanos. Por isso, ficamos muito felizes em ver a continuidade da Campanha do Agasalho Pet, uma iniciativa que nasceu através de uma indicação do meu mandato e que, mais uma vez, mobiliza a solidariedade da população em prol dos animais. A ação representa cuidado, empatia e responsabilidade com aqueles que também sentem frio e precisam da nossa ajuda”, destacou.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, ressaltou a importância da ação para o bem-estar animal. “Nesta época de temperaturas mais baixas é preciso promover ações que possam atender essa demanda imediata, protegendo os animais do frio. A iniciativa vai contribuir para reforçar o trabalho de cuidado com os animais desenvolvido na cidade pelo CCZ e ONGs”, disse.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, falou sobre as parcerias para o acolhimento dos animais em situação de vulnerabilidade. “A união de esforços de toda a sociedade proporcionará o bem-estar e o acolhimento dos pets, que necessitam de cuidados especiais com a queda das temperaturas. É fundamental cuidar da saúde animal, fortalecendo este trabalho de proteção no inverno”, completou.

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