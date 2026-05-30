Xixi e saúde- A enurese noturna, caracterizada pela perda urinária involuntária durante o sono, vai além de um simples atraso no controle da bexiga. Comum na infância, a condição pode provocar impactos importantes no desenvolvimento emocional, social e psicológico das crianças, especialmente quando persiste após os 5 anos de idade.

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Segundo o urologista da Unimed Araxá, Dr. Daniel Angotti Akel, o problema interfere diretamente na autoestima e nas relações sociais infantis. “A enurese noturna produz alterações psicológicas importantes e pode atrapalhar os laços de amizade entre as crianças, principalmente em situações sociais como viagens, festas do pijama e convivência escolar”, explica.

A doença apresenta forte relação hereditária. Estudos apontam que filhos de pais que tiveram enurese possuem entre 45% e 75% de chance de desenvolver o quadro. Em alguns casos, também podem existir associações com alterações cromossômicas e atraso no amadurecimento das vias neurológicas responsáveis pelo controle da micção.



A forma mais frequente é a enurese monossintomática, responsável por cerca de 80% dos casos. Nessa situação, a criança apresenta perda urinária apenas durante a noite, sem outros sintomas urinários associados. Entre os fatores relacionados está a hiperatividade do músculo detrusor da bexiga, que provoca contrações involuntárias enquanto a criança dorme.

“Muitas vezes, a criança não consegue despertar adequadamente durante o sono para perceber o enchimento da bexiga. Ela simplesmente não responde ao estímulo urinário”, afirma o médico.

A enurese também pode ser classificada como primária, quando a criança nunca adquiriu controle completo da urina durante a noite, ou secundária, quando a perda urinária reaparece após um período de continência já estabelecida. Nesta última situação, fatores emocionais e psicológicos podem estar envolvidos.

Outra forma é a enurese polissintomática, caracterizada pela presença de sintomas urinários também durante o dia, o que exige investigação mais detalhada e acompanhamento especializado.

Diagnóstico e tratamento Xixi

O diagnóstico é essencialmente clínico e considera episódios de perda urinária noturna duas ou mais vezes por mês em crianças acima de 5 anos. A avaliação médica inclui histórico clínico detalhado, exame físico e, em alguns casos, exames complementares.

O tratamento varia conforme cada paciente e pode envolver diferentes abordagens. “Existem opções como terapia comportamental, acompanhamento psicológico, uso de alarmes de perda urinária e medicamentos. O tratamento deve ser individualizado e acompanhado por um especialista”, destaca Dr. Daniel Angotti.

O urologista ressalta ainda que o acolhimento familiar é parte fundamental do processo terapêutico. “É importante que os pais entendam a doença e ofereçam apoio à criança. A enurese não deve ser encarada como preguiça, desleixo ou comportamento inadequado. O suporte correto evita transtornos afetivos e psicológicos que podem repercutir no desenvolvimento e até na vida adulta”, afirma.