Artista será a atração do sarau Parada Poética; semana terá ainda humorista Délio Macnamara e show-tributo ao grupo de rock Scorpions com Orquestra Guarany e banda Dynamite

Hortolândia terá muita arte e entretenimento no próximo mês. A Prefeitura promove a Semana Cultural de junho. A grande e aguardada atração será Criolo. O artista irá mostrar o poder das suas rimas no sarau Parada Poética. A semana terá também o humorista Délio Macnamara no projeto Hortocity Comedy. Os fãs de rock pesado irão se deleitar com o show-tributo à banda alemã Scorpions, com a Orquestra Guarany e banda Dynamite. A Semana Cultural acontecerá entre os dias 01 a 06/06 em vários espaços públicos do município.

Além de oferecer entretenimento, a Semana Cultural de Hortolândia estimula a prática de boas ações sociais. Em todos os eventos da semana, a população pode doar alimentos, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade, órgão da Prefeitura.

A programação começa em clima de festa junina com o projeto Concertos no Paço – Bom dia servidor, no dia 01/06. O projeto promoverá um “arraiá” animado, com a apresentação do Madeira Brasil, um dos grupos do CEM (Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia) Maestro Ronaldo Dias de Almeida, acompanhado pelo professor do centro, José Justino.

Ainda no dia 01/06, à noite, acontecerá o já tradicional sarau Parada Poética, que terá como convidado especial Criolo. O artista viria participar da Semana Cultural de abril, mas por motivos pessoais, ele adiou sua apresentação.

NOTAS DE ABRAÇO E DANÇA

Já no dia 02/06, a Semana Cultural terá programação em dose dupla. No período diurno acontecerá o projeto Notas de Abraço, com o Quinteto Cultura. O grupo formado por servidores da Secretaria de Cultura levará muita música aos alunos do CIER (Centro de Integração, Educação e Reabilitação) Romildo Pardini, unidade da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

Já à noite, as artes coreográficas tomam conta do palco com o projeto +Dança, que terá apresentações de escolas e grupos de dança do município.

HUMOR

A Semana Cultural irá promover uma sessão de gargalhadas com o projeto Hortocity Comedy. A atração será o humorista Délio Macnamara. Para dar as boas-vindas ao público, os anfitriões Luiz Paixão e Zé Neves fazem o esquenta da apresentação.

METAL

O dia 04/06 será para os fãs do metal. O projeto Quinta Musical apresentará o show-tributo “Scorpions in concert – Moment of glory”. O espetáculo, com repertório cheio de sucessos do grupo alemão, será com a Orquestra Guarany e o grupo Dynamite, sob regência da maestra Natália Larangeira.

CULTURA NOS BAIRROS

A Semana Cultural de junho será encerrada com o projeto Cultura nos bairros, comandado pelos humoristas Luiz Paixão e Marcio Pial. Os artistas vão levar muita diversão e alegria à comunidade do Residencial Recanto do Sol.

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos artísticos.

A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês.

A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Braulio Bessa, Nany People, dentre outros.

Neste ano, a Semana Cultural já teve apresentações da dupla sertaneja Gian & Giovani e o festival Vozes da MPB, com os shows de Maria Gadú, Chico César, Tiago Iorc e Fernando Quesada.

Semana Cultural de junho de Hortolândia – Programação:

Concertos no Paço – Bom dia Sservidor, com Madeira Brasil e professor José Justino

Data: 01/06 (segunda-feira)

Horário: 7h45

Local: Paço Municipal

Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan

Classificação indicativa: Livre

Parada Poética, com Criolo

Data: 01/06 (segunda-feira)

Horário: 19h

Local: Museu Municipal Estação Jacuba

Endereço: rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco

Classificação indicativa: 16 anos

Projeto Notas de abraço, com Quinteto Cultura

Data: 02/06 (terça-feira)

Horário: a ser definido

Local: CIER (Centro de Integração, Educação e Reabilitação) Romildo Pardini

Endereço: rua Emily Cristine Giovanni, 200, Jardim Santo André

Classificação indicativa: Livre

Projeto +Dança, com Escola Davantel, ABM Ballet e Movimento, Rosana Ferrer, DM Studio de Dança e Cia. de Artes Palco 78

Data: 02/06 (terça-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: Livre

Projeto Hortocity Comedy, com Délio Macnamara, André Otávio, Luiz Paixão e Zé Neves

Data: 03/06 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: 16 anos

Projeto Quinta Musical, espetáculo “Scorpions in concert – Moment of glory”, com Orquestra Guarany e banda Dynamite, sob regência da maestra Natália Larangeira

Data: 04/06 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: Livre

Projeto Cultura nos Bairros, com espetáculo “Palco da Alegria”, com Luiz Paixão e Marcio Pial

Data: 06/06 (sábado)

Horário: 14h às 18h

Endereço: rua Martinho Pereira dos Santos, altura do nº 18, Residencial Recanto do Sol

Classificação indicativa: Livre